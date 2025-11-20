David Ferrer: "Sabía que estaban preparados para hacer cosas grandes"

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El capitán del equipo español de Copa Davis, David Ferrer, se mostró "orgulloso" de sus jugadores y confesó que sabía que "estaban preparados para hacer cosas grandes", después de remontar ante Chequia para meterse en semifinales seis años después.

"No hemos ganado nada pero seguimos compitiendo. Sabía que estaban preparados para hacer cosas grandes. Ahora, descansar, disfrutar, ha sido un día intenso de emociones y mañana a preparar contra el rival que nos toque", dijo en rueda de prensa.

España empezó su asalto a la Davis en Bolonia con la derrota de Pablo Carreño ante Jakub Mensik, pero Jaume Munar igualó la eliminatoria y el dobles de Marcel Granollers y Pedro Martínez permitió a España avanzar en la pista dura e 'indoor' italiana.

"Ellos son los protagonistas. Saber sufrir, momentos críticos y en una pista que todo va tan rápido. Han hecho un gran partido, hacía tiempo que no jugaban juntos. Pedro ha sabido competir y Marcel ha liderado de manera excepcional. No había visto nunca a alguien tan líder en el dobles. Me siento muy orgulloso de todos", añadió 'Ferru' en declaraciones a Movistar Plus tras el 2-1.

Por su parte, Granollers elogió a su compañero del dobles. "Pedro es un gran jugador, también lo demuestra en el circuito. Y en Copa Davis le tenemos que dar las gracias de que estemos aquí en semifinales. Es un jugador valiente y cuando tiene que afrontar las situaciones las afronta. Lo vimos en Dinamarca lo que es capaz de hacer, hoy también ha hecho un gran dobles. Tenemos que seguir soñando", dijo el catalán en rueda de prensa.

"El espíritu que tiene esta competición es increíble. Los partidos son duros y sabemos la responsabilidad que tenemos, pero hoy hemos conseguido la mezcla entre sufrimiento y disfrutar del partido. Ha sido bonito jugar con Pedro y sacar el partido adelante. Los nervios no se van nunca. Hemos jugado varias veces y creemos en nuestras posibilidades", añadió.

Mientras, Pedro Martínez confesó una motivación especial jugando para España. "Jugar con Marcel se hace muy fácil, es el mejor doblista que hay en el mundo. Yo creo que he estado muy bien también. Llevo un final de año complicado pero no sé qué me pasa este año que cuando entro en la pista con la camiseta de España afronto los partidos con otra adrenalina. Ojalá pueda encontrar eso en torneos cuando no sea para España", apuntó en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

Munar confiaba en sus opciones ante Jiri Lehecka. "Yo tenía plena confianza con o sin Carlos. La realidad es que hay que aferrarse a lo que uno tiene. Tenemos lo que tenemos y creo que es mucho. Esa es nuestra mentalidad. Ha sido nuestra fortaleza incluso teniendo a Rafa Nadal y David Ferrer. Ellos han sido los máximos exponentes de esa mentalidad y garra. Yo he crecido con ellos e intento llevar lo mismo a la pista", dijo en rueda de prensa.

"Mi saque me da tranquilidad y la experiencia muy importante que tuve en Marbella, fue un severo correctivo. Menospreciaba un poco la emoción de esta competición y visto desde dentro, me costó mucho, y hoy ha sido clave para encarar el partido como lo he hecho. En Copa Davis las emociones están a flor de piel. Hay que convivir con ellos, en eso he hecho trabajo. La Copa Davis me ayudó para terminar el año como terminamos", apuntó en la pista.