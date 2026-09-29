Davidovich conquista en Chengdú su segundo título del año y de su carrera

Archivo - El tenista español Alejandro Davidovich durante un torneo - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich conquistó este martes su segundo título de la temporada 2026 y también de su carrera deportiva al imponerse en la final del torneo de Chengdú (China), puntuable para la ATP y que se disputó sobre pista dura, al polaco Hubert Hurkacz en dos sets por 6-4, 7-6(7).

El malagueño firmó así un gran regreso a las pistas después de haberse perdido la gira veraniega por los Estados Unidos, el US Open incluido, a causa de unas molestias en la espalda, y sumó el segundo trofeo para un palmarés tras levantar el primero en la cita sobre hierba de Mallorca del pasado mes de junio.

Con aquel triunfo en la isla, Davidovich acabó con su mal fario en las finales ya que hasta entonces había perdido sus anteriores cinco y eso parece haberle dado más confianza y seguridad como se pudo demostrar ante un rival siempre peligroso en este tipo de superficie como Hurkacz, frente al que mostró nervios de acero para evitar una tercera y definitiva manga.

El tenista español, segundo cabeza de serie en Chengdú, ofreció un gran nivel en la pelea por el título ante un jugador polaco que se apoya en su poderoso servicio (17 saques directos), pero que casi nunca pudo mandar realmente en el marcador salvo en la 'muerte súbita' del segundo parcial. Además, fue firme en el saque, cediendo y salvando la única bola de 'break' que concedió.

Davidovich empezó amenazando desde el resto, pero su rival salvó las tres opciones de rotura y luego fue capaz de amenazar en el sexto juego. El malagueño salvó el momento con calidad y carácter y a renglón seguido apretó para romper y coger una ventaja suficiente para hacerse con el primer parcial.

De todos modos, Hurkacz, quinto favorito del torneo, no se vino abajo y fue elevando su nivel para contrarrestar al malagueño, que tampoco aflojaba, sobre todo con su servicio, aunque tuvo un momento de tensión con 4-3 abajo en el marcador. El tenista polaco también sufría, pero tiró de servicio y potencia para levantar un peligroso 15-40 con 5-5.

Davidovich logró llevar el set a un 'tie-break' donde su rival sí que amenazó de verdad y se puso 6/3. El español cumplió con sus dos saques y luego no perdonó una subida a la red con segundo saque de Hurkacz. Aún tuvo una bola de set más para alargar la final, pero el andaluz no acusó la presión del momento y cerró el choque (9/7) y el título en su primera oportunidad.