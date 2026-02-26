Davidovich y Jódar caen eliminados en Acapulco y Bucsa se mete en cuartos de final de Mérida

Archivo - El tenista español Alejandro Davidovich. - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich ha caído eliminado este miércoles en los octavos de final del torneo de Acapulco, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras perder ante el italiano Mattia Bellucci en dos sets (6-3, 6-3), misma suerte que ha corrido Rafa Jódar ante el francés Terence Atmane (6-2, 4-6, 6-1), mientras que la española Cristina Bucsa puso la nota positiva de la jornada en el WTA 500 de Mérida, que se disputa en pista dura, avanzando a los cuartos de final tras imponerse a la canadiense Marina Stakusic (7-6(1), 6-3).

Alejandro Davidovich ha quedado apeado del ATP 500 de Acapulco después de que no pudiera superar en su segundo partido en el torneo al italiano Bellucci. El malagueño, cabeza de serie número cuatro del cuadro, se vio sorprendido por un excelso juego del jugador italiano, sobre todo con su servicio, con el que no concedió ni un sólo 'break' y ganó más del 90% de primeros saques en juego. Además, Davidovich cometería hasta 22 errores no forzados.

El inicio del duelo ya sería toda una demostración de intenciones del italiano, que rompería el saque del andaluz en el primer saque. Un 'break' que, sumado a su fiabilidad con el saque, hizo que la primera manga se decantara a favor de Bellucci, no sin antes volver a ganar un juego al resto para cerrar el set (6-3). Más disputado, aunque con resultado idéntico, estaría el segundo parcial, esta vez definido por un sólo 'break' (6-3), acabando así con la participación de Davidovich.

Unas horas antes, la gran sensación del tenis español en los primeros meses de temporada, Rafa Jódar, también caería eliminado del torneo. En el caso del madrileño, lo haría en tres sets ante el francés Atmane , que entró mejor al partido y supo aprovechar su mayor experiencia para llevarse el duelo en un tercer set en el que fue muy superior (6-1). Pese a ello, Jódar sigue acumulando experiencia y victorias en el circuito, acercándose al Top 100 a sus 19 años.

Un partido de octavos de final en el que al español le lastró su nivel con el saque, con el que ni siquiera llegó al 60% de los puntos ganados. Así se le escaparía la primera y tercera manga, siendo el segundo parcial el único en el que mantuvo todos sus turnos de saque, consiguiendo, además, su único 'break' del partido.

Por su parte, la nota positiva de la jornada tenística para el tenis español la pondría Cristina Bucsa. La tenista cántabra se metió en los cuartos de final del WTA 500 de Mérida después de superar en su segundo partido en el torneo a la canadiense Marina Stakusic. Bucsa fue capaz de aprovechar su momento en el tramo final de un primer set muy irregular en el que apenas se impusieron los servicios y que se decidió en 'tie break', en el que la española estuvo imperial (7-1).

Y la inercia de haber cerrado el set con tanta contundencia fue aprovechada por Bucsa para decantar también el segundo parcial a su favor con tres juegos consecutivos, uno de ellos al resto. Además, Bucsa conseguiría ser sólida con su saque, y acabaría cerrando el partido concediendo sólo tres puntos al resto en sus últimos tres servicios del partido.