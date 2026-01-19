Davidovich y Munar avanzan a segunda ronda de Australia y Pedro Martínez cae ante Djokovic

Archivo - El tenista español Alejandro Davidovich. - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich se ha metido este lunes en la segunda ronda del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada y que se disputa en superficie dura, tras imponerse en tres sets al austriaco Filip Misolic (6-2, 6-3, 6-3), misma ronda que ha alcanzado Jaume Munar después de remontar en su debut al checo Dalibor Svrcina (3-6, 6-2, (5)6-7, 7-5, 6-3), mientras que Pedro Martínez no pudo con el serbio Novak Djokovic, ante el que cayó en tres sets (6-3, 6-2, 6-2).

Alejandro Davidovich confirmó la buena dinámica con la que llegaba al Abierto de Australia, después de alcanzar las semifinales del ATP 250 de Adelaida. En primera ronda, no sufrió para vencer en su debut al austriaco Misolic, ante el que fue muy superior y apenas permitió opciones. De hecho, no permitió ninguna rotura en todo el encuentro y fue capaz de quebrar el saque de su rival hasta en cinco ocasiones.

El primer set fue todo una declaración de intenciones con un 3-0 de inicio, una ventaja que aumentaría con un segundo 'break' en el quinto juego. Así, acabaría cerrando el parcial por 6-2. Marcador que le dio confianza para afrontar el segundo, que también se llevaría por diferencia de dos roturas, gracias a sus juegos al resto en el tercer y noveno juego (6-3).

Y para cerrar el triunfo por la vía rápida, en un día en el que el malagueño se fue hasta los 32 golpes ganadores --10 saques directos--, arrancó la tercera manga con determinación y un 3-0 en el marcador. Una brecha en el marcador que haría suficiente gracias a su buen rendimiento con el saque, con el que no concedería ninguna opción de rotura en sus últimos cuatro turnos. Ahora, en segunda ronda, se medirá al estadounidense Reilly Opelka.

También consiguió el triunfo en primera ronda, aunque con mucho más sufrimiento, Jaume Munar. El balear tuvo que remontar un partido que se le había puesto muy cuesta arriba ante el checo Svrcina. Munar fue de menos a más en un encuentro en el que llegó a estar 2-1 y 5-2 abajo en la cuarta manga, con su rival teniendo dos 'break' favorables y dos oportunidades al saque para hacerse con el triunfo.

Pero ahí, cinco juegos consecutivos de un Munar mágico le permitieron mandar el partido a la quinta y definitiva manga. Y con la inercia a su favor y sintiéndose reforzado por la situación límite que había superado, acabaría confirmando la remontada gracias a un solitario juego al resto en el segundo turno de saque de su rival (6-3). En segunda ronda, el balear tendrá como rival al noruego Casper Ruud, cabeza de serie número 12 del torneo.

No corrió la misma suerte de Munar y Davidovich el valenciano Pedro Martínez, que no tuvo ninguna opción ante un muy superior Novak Djokovic. El español apenas pudo sumar siete juegos en todo el encuentro ante el 10 veces ganador en Australia, que estuvo excelso con el saque --14 saques directos y ningún punto de 'break' en contra-- y especialmente acertado con sus goles --49 ganadores por 21 errores no forzados. Así, la derrota sería contundente (6-3, 6-2, 6-2) en dos horas de juego sobre la Rod Laver Arena.

Además, también cayó derrotado el otro español que entraba en liza en el torneo este lunes en el cuadro masculino, Roberto Bautista. El veterano tenista no pudo superar al joven chino Juncheng Shang, número 318 del ranking, que se llevó la victoria en cuatro mangas (6-4, (2)6-7, 6-4, 6-0) en poco menos de tres horas de juego.