Publicado 31/01/2020 20:25:48 CET

Derbi de momentos en el Bernabéu El Real Madrid espera aprovechar su mejor momento ante un Atlético con dudas pero que le tiene cogida la medida en el Bernabéu

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Real Madrid y Atlético de Madrid vivirán este sábado en el Santiago Bernabéu (16.00 horas) un importante derbi para ambos, para los madridistas de cara a mantener su gran estado de forma para defender su liderato en LaLiga Santander y para los colchoneros para poner fin a su dubitativo momento y dar un golpe en la mesa en un escenario que se le ha dado bien en los últimos años.

19 días después de verse las caras en la final de la Supercopa de España de Yeda (Arabia Saudí), con victoria para los de Zinédine Zidane en la tanda de penaltis, los dos equipos capitalinos vuelven a cruzar sus destinos ahora en el torneo de la regularidad donde los de Diego Pablo Simeone no están rindiendo a su mejor nivel en contraposición con su vecino, inmerso en una gran racha de resultados.

Nadie gana al Real Madrid desde el pasado 19 de octubre cuando lo hizo el Mallorca en Son Moix. Entonces, el Atlético ya demostraba que le costaba arrancar y marcar, pero estaba a dos puntos, ocho menos de la distancia que le separa ahora y que le obliga prácticamente a ganar para recuperar sus opciones en la carrera por el título y no dar un paso atrás en la pelea tampoco por la Champions, de la que actualmente está fuera.

Sin embargo, el equipo blanco no puede olvidar tampoco que los colchoneros no se le suelen dar demasiado bien y que en esta campaña todavía no han sido capaces de hacerle un gol en sus dos anteriores partido, con aburrido 0-0 también en la primera vuelta liguera. Además, la necesidad de los del 'Cholo' les hace algo más peligrosos de cara a que mantengan su buena racha en el Santiago Bernabéu en LaLiga Santander, un escenario en el que el técnico argentino sólo ha perdido una vez.

Y es que si bien el Atlético ha caído en la Champions o en la Copa del Rey en el feudo de Concha Espina, en el torneo doméstico hay que remontarse al 1 de diciembre de 2012 para ver una victoria merengue, por 2-0 y con José Mourinho en el banquillo. Desde esa fecha ni Carlo Ancelotti, ni Julen Lopetegui ni, sobre todo, Zidane han podido sacar los tres puntos. El francés acumuló tres empates y sólo dos goles anotados en sus dos primeros años y medio como técnico madridista y ya sabe que su homólogo no le va a conceder excesivas facilidades.

El equipo rojiblanco lleva seis visitas seguidas sin perder, aunque las tres últimas se han saldado con empate, un resultado que no está claro si le puede valer de cara tanto para sus aspiraciones como para una moral un tanto 'tocada' para un equipo que no ha ganado en sus últimos cuatro partidos, entre ellos el que le costó la eliminación de la Copa del Rey ante la Cultural, también el único de esta racha en el que ha visto puerta (Correa).

ZIDANE PUEDE VOLVER A LOS 5 MEDIOS, SIMEONE BUSCA COMPAÑERO A MORATA

Pero un derbi no entiende de momentos y por eso el Real Madrid tampoco se fía. Zidane y Simeone ya conocen las fortalezas de cada uno y los planteamientos, en principio y salvo sorpresa, no variarán demasiado, con los locales seguramente queriendo ser protagonistas desde el principio en busca de hacer un gol que en Liga les cuesta.

En lo deportivo, 'Zizou' sigue manejando la amplitud de su plantilla y ha dejado fuera de este partido a Nacho, autor del gol de la victoria en Valladolid, y Rodrygo, titular también en Zorrilla, además de a Bale, cuya ausencia no se acaba de saber si es técnica o por problemas físicas, y a un Hazard que parece ya recuperado, pero al que prefiere reservar.

Sin el galés ni el brasileño, está por ver, una vez más, el esquema por el que se decantará el francés, que tiene para elegir entre el 4-4-2, el 4-3-3 e incluso el 4-5-1 con el que jugó en la Supercopa. En Arabia no estuvo Benzema, que podría estar rodeado de más medios y jugadores asociativos (Casemiro, Valverde, Kroos, Modric e Isco) o con extremos abiertos como Vinicius y Lucas Vázquez. En defensa, respecto a la victoria en Copa en La Romareda, Mendy volvería al lateral izquierdo en detrimento de Marcelo, además de Courtois en portería.

En cuanto al Atlético, Simeone tiene más problemas en forma de lesión. A las conocidas de Giménez, Diego Costa, Koke y Arias, se unió a principios de semana la de Joao Felix y la de Trippier, que sigue con dolor por su pubalgia.

Vitolo sería el elegido para acompañar a Morata arriba, mientras que Herrera y Llorente pugnarían por jugar junto a Thomas y Vrsaljko volvería a ser el lateral derecho. Las novedades en la lista de Simeone son Lemar y el recién fichado Yannick Carrasco, que podría incluso entrar de inicio en el once.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Vrsaljko, Felipe, Savic, Lodi; Correa, Herrera, Thomas, Saúl; Vitolo y Morata.

--ÁRBITRO: Estrada Fernández (C.Catalán).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 16.00/Movistar LaLiga.