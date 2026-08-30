Djokovic: "Estoy muy orgulloso, tener una carrera larga siempre fue uno de mis objetivos"

Novak Djokovic junto a Aryna Sabalenka durante el torneo de dobles mixtos del US Open 2026 - Marcin Cholewinski/ZUMA Press Wi / DPA

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic se mostró "muy orgulloso" de que, pese a tener 39 años, todavía sea capaz de batirse con los jugadores más jóvenes del circuito y no escondió que uno de sus objetivos era "tener una carrera larga", mientras que dejó claro que afronta el Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada que arranca este domingo, con un "estado óptimo en cuerpo y mente".

"Estoy muy orgulloso de ello. Obviamente, la longevidad siempre fue uno de mis objetivos cuando era joven, el tener una carrera larga, tener más oportunidades en 'Grand Slams' y mantenerme sano el tiempo suficiente para poder jugar durante tantos años como fuera posible", señaló Djokovic este sábado en rueda de prensa previa a su debut en Nueva York.

El exnúmero uno del mundo jugará este 'grande' por vigésima ocasión. "Creo que jugué mi primer US Open contra Monfils, un partido a cinco sets. Y aquí estamos, 20 años después y ambos seguimos esforzándonos y representando a la generación más mayor", celebró.

Sobre su forma de cuidarse para alargar su carrera sin grandes lesiones, Djokovic remarcó que durante muchos años ha estado en contacto "con atletas de diferentes deportes" para intercambiar opiniones, "ya sea compartiendo información o pidiendo consejos, orientación e interactuando con otros deportistas".

"Creo que siempre se puede aprender, hay que tener una mentalidad abierta, y siempre puedo aprender, sobre todo de personas con ideas afines o que trabajan en el mismo sector y que pasan por experiencias similares", añadió al respecto

'Nole', cuatro veces ganador de este 'grande', la última vez en 2023, llega tras haber jugado sólo un partido en la gira norteamericana, saldado con inesperada derrota en el Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos) ante el argentino Thiago Agustín Tirante.

"Para ser sincero, no me gustan las derrotas tempranas en ningún sitio, pero me dio tiempo para prepararme adecuadamente para el US Open. Tuve dos semanas para entrenar a fondo y poner mi cuerpo y mi mente en el estado óptimo, preparándome para lo que se avecinaba", advirtió el de Belgrado.

Por ello, pese a que ahora economiza mucho más su calendario, el ganador de 24 'Grand Slams' es claro. "Si me preguntan si estoy preparado, creo que sí, lo mejor que puedo", aseguró. "Pero es muy diferente entrenar que salir a la Arthur Ashe y jugar al mejor de cinco sets", recordó.

"Los partidos inaugurales siempre son bastante difíciles para mí, sobre todo en los últimos años, así que espero poder superar este primer obstáculo y seguir mejorando con el paso de los días", reconoció Novak Djokovic.