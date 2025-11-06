Djokovic, Fritz y De Miñaur, rivales de Alcaraz en las ATP Finals

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha conocido este jueves los rivales a los que se enfrentará en la fase de grupos de las ATP Finals de Turín, que se disputan en condiciones indoor del 9 al 16 de noviembre, que serán el serbio Novak Djokovic, el estadounidense Taylor Fritz y el australiano Alex De Miñaur, mientras que el otro grupo estará compuesto por el italiano Jannik Sinner, el alemán Alexander Zverev, el estadounidense Ben Shelton y el italiano Lorenzo Musetti o el canadiense Felix Auger-Aliassime.

Carlos Alcaraz ya sabe los rivales a los que tendrá que superar si quiere meterse por segunda vez en su carrera en las semifinales de las ATP Finals. El español ha quedado encuadrado en el Grupo Jimmy Conors junto a Novak Djokovic (4), Taylor Fritz (5) y Alex De Miñaur (7). Un grupo en el que conseguirán el pase a semifinales los dos primeros clasificados y en el que el serbio apunta a ser el rival más duro para el murciano, que cayó en el único duelo entre ambos en condiciones indoor, en las Finales de 2023.

Además de Nole, Alcaraz se verá las caras ante Taylor Fritz por quinta vez en la temporada, con un balance de 3-1 favorable al español, y con Alex De Miñaur, con el que reeditará la final de esta temporada en Róterdam, donde el de El Palmar alzó el único título de su carrera en condiciones indoor. Una primera ronda en la que si Alcaraz consiguiera el pleno de victorias, además de acceder a semifinales, se aseguraría acabar el año como número uno del mundo.

Ese hipotético rival en la penúltima ronda saldrá del Grupo Bjorn Borg en el que el italiano Jannik Sinner es el gran favorito para hacerse con el primer puesto. El de San Cándido se medirá ante Alexander Zverev, Ben Shelton y el último jugador que consiga el pase a las Finales, que será su compatriota Lorenzo Musetti o el canadiense Felix Auger-Aliassime, todos ellos rivales ante los que está invicto en este 2025.

Además, también se sortearon los grupos de las ATP Finals de dobles, en las que estará presente el español Marcel Granollers juntos a su pareja, el argentino Horacio Zeballos. Ambos se enfrentarán en el Peter Fleming Group a los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool (1), los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz (6) y los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori (7).