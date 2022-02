Djokovic pierde el número uno tras caer en cuartos de Dubai

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista serbio Novak Djokovic perderá el número uno del ranking de la ATP el próximo lunes después de caer este jueves a manos del checo Jiri Vesely en dos sets (6-4 y 7-6(4)) en los cuartos de final del torneo de Dubai, que se disputa en pista dura y es de categoría ATP 500.

Djokovic, gran protagonista del curso tenístico 2022 tras su detención en Australia, donde no pudo jugar al no estar vacunado contra la COVID-19, regresó a las pistas esta semana en los Emiratos Árabes, donde no es requisito, y lo hizo con la soltura que tanto echaba de menos. "Esta es mi vida", dijo tras acceder a cuartos.

Sin embargo, este jueves se vio sorprendido por un Vesely valiente que ya se cargó a Roberto Bautista en octavos y ha puesto todo patas arriba. El checo, 123º del mundo, se llevó la primera manga por 6-4 -con una pérdida de servicio de 'Nole' que fue clave en el séptimo juego- y no se echó atrás en un desempate muy abierto que se adjudicó de forma notable.

Con esta derrota, Djokovic -campeón en Dubai en 2020- no alcanza los puntos necesarios para retener su trono (debía haber llegado a semifinales) y lo cede a Daniil Medvedev. El tenista ruso será el primero que lo ocupe desde el año 2004 al margen de Roger Federer, Rafa Nadal, el propio Djokovic y Andy Murray.