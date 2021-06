Djokovic va a por Nadal y Federer en Wimbledon

El serbio busca su 20º 'grande' y tercer título seguido en Londres, sin Nadal y con Federer en baja forma

Muguruza aspira a resurgir en La Catedral

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El torneo de Wimbledon empieza este lunes con el número uno Novak Djokovic como favorito a levantar el que sería su sexto título en la hierba londinense y su 20º 'Grand Slam', para igualar a Roger Federer y Rafa Nadal, ausente el español, después de conquistar el Abierto de Australia y, recientemente, Roland Garros en 2021.

El de Belgrado ha pisado el acelerador y, en mejor condición física que el suizo y el español, parece ganar posiciones en cuanto al favorito en esa carrera de 'grandes'. Una disputa que puede o no definir al mejor jugador de la historia, según la opinión de cada uno, pero que sin duda es objetivo claro de Djokovic.

'Nole', empeñado hasta conseguirlo en ser el jugador con más semanas en el número uno, tiene ahora más cerca que nunca a los dos mayores rivales de su carrera. Además, Nadal no estará en esta edición de Wimbledon, reservando su calendario para el tramo final de temporada con el US Open como gran aliciente. Por otro lado, Federer no puede darse como candidato pese a su leyenda.

El ocho veces campeón, con el recuerdo más que amargo de la final perdida en 2019, está bajo la sospecha de un físico que le condiciona. El de Basilea ha jugado ocho partidos esta temporada, se retiró en Roland Garros y viene de muy malas sensaciones en la hierba de Halle. Federer juega más que nunca con la camiseta pero desde el debut con Adrian Mannarino puede no bastar.

Con sus rivales bastante controlados se puede decir que Djokovic, que debuta este lunes ante el británico Jack Draper, depende de sí mismo para un tercer Wimbledon seguido. El campeón de los dos 'grandes' disputados esta temporada tiene un camino fácil hasta que ya en semifinales le aparecería el griego Stefanos Tsitsipas, a quien venció hace dos semanas en su segunda corona en París.

El serbio ha tenido la adaptación a la hierba en Mallorca, donde además de entrenar jugó el torneo de dobles, llegando a la final pero sin poder disputarla por la lesión de su pareja, el español Carlos Gómez-Herrera. En el All England Tennis Club tampoco estará Dominic Thiem, por lesión, con lo que se abre más la puerta a nuevas generaciones o alguna que hace tiempo espera su momento.

Daniil Medvedev, campeón precisamente en Mallorca, Matteo Berrettini, ganador en Queen's, o Alexander Zverev son los mejores posicionados en las quinielas, con el regreso de Andy Murray. En cuanto a los españoles, la representación es amplia con Roberto Bautista, Pablo Carreño, Feliciano López, Carlos Alcaraz, Roberto Carballés, Fernando Verdasco, Pablo Andújar, Jaume Munar, Alejandro Davidovich, Albert Ramos, Pedro Martínez y Bernabé Zapata.

MUGURUZA, A POR OTRA PÁGINA GLORIOSA

El cuadro femenino no tendrá a su vigente campeona, Simona Halep, por lesión, ni tampoco a una jugadora importante como Naomi Osaka. Tampoco está claro la forma de Ashleigh Barty, número uno del mundo y que se retiró de Roland Garros por lesión. Así las cosas, el circuito WTA está más abierto si cabe a las sorpresas en la hierba londinense, donde vuelve a la carga Serena Williams.

La estadounidense, finalista en 2019, buscará de nuevo su 24º 'Grand Slam' para igualar a Margaret Court. Aryna Sabalenka, Sofia Kenin y Garbiñe Muguruza, campeona en 2017, figuran como aspirantes. La española debuta este lunes con la francesa Fiona Ferro y tuvo mejor suerte que en los últimos sorteos, en busca de su gran versión de inicio de la temporada, frenada por lesiones.

Además, Carla Suárez, en su gira de despedida, tendrá un partido para crecerse en primer ronda ante Barty, y completan la representación española Sara Sorribes, Paula Badosa y Aliona Bolsova, las dos últimas en duelo directo como estreno. Tras la suspensión el año pasado por la pandemia, algo que solo había ocurrido con las Guerras Mundiales, reabre La Catedral del tenis, con público en las gradas como regreso triunfal.