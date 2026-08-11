El duelo de cuartos de Montreal entre Rafa Jódar y Arthur Fils, aplazado al martes

El tenista español Rafa Jódar durante el torneo de Montreal. - Horacio Zamora/eyepix via ZUMA P / DPA

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El partido de cuartos de final del torneo de Montreal, de categoría Masters 1000 y que se disputa sobre superficie dura, entre el español Rafa Jódar y el francés Arthur Fils se ha aplazado a la jornada del martes después de que las condiciones meteorológicas adversas provocaran su suspensión este lunes.

Rafa Jódar y Arthur Fils se deberían haber medido por un puesto en las semifinales del Masters 1000 de Montreal (Canadá) durante la jornada de tarde del torneo de este lunes. Sin embargo, la lluvia presente durante toda la jornada obligó a la organización a tener que aplazar todos los encuentros programados al martes, tanto masculinos como femeninos. Entre ellos también se encontraba el que medía al español Dani Mérida y el estadounidense Learner Tien.

Así, está previsto que durante la jornada de este martes se disputen la totalidad de los enfrentamientos de cuartos de final del cuadro masculino. El partido entre Jódar y Fils, en el que el madrileño podría alcanzar por primera vez en su carrera las semifinales de un Masters 1000, está previsto en el segundo turno (20.00), mientras que para ver en acción a Dani Mérida habrá que esperar hasta el tercer turno de juego, ya en la madrugada del martes al miércoles en España (01.30).