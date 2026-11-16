Las entradas del Barcelona Open Banc Sabadell 2027 salen a la venta el 1 de diciembre

Pista Rafa Nadal en el Barcelona Open Banc Sabadell 2026 - BOBS

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para la 74ª edición del ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó, que se disputará del 10 al 18 de abril de 2027 en las pistas del Real Club de Tenis Barcelona-1899, saldrán a la venta el próximo 1 de diciembre de forma exclusiva a través de la página web oficial del torneo ('www.barcelonaopenbancsabadell.com'), según ha informado este lunes la organización.

La entidad organizadora aplicará el sistema 'Dynamic Pricing', que asigna el importe de las localidades en función de la demanda y de la disponibilidad existente, por lo que los precios pueden llegar a ser más elevados si la disponibilidad es baja, y mantendrá el jueves 15 de abril una sesión nocturna en horario de tarde con entrada específica, de modo que esa jornada contará con doble entrada: la de la sesión diurna y la de la nocturna.

El calendario de competición arrancará el sábado 10 de abril con la primera ronda de la fase previa y el sorteo del cuadro principal, continuará el domingo 11 con la segunda ronda previa y dará paso el lunes 12 y el martes 13 a la primera ronda individual y la fase previa de dobles, antes de que el miércoles 14 y el jueves 15 se disputen los octavos de final en ambas modalidades.

La recta final del campeonato se concentrará entre el viernes 16 de abril, con los cuartos de final individuales y de dobles, el sábado 17 con las semifinales y el domingo 18 con las dos finales, en busca de suceder en el palmarés de un torneo que en su pasada edición vivió el triunfo del francés Arthur Fils ante Andrey Rublev y el estreno en el cuadro principal de dos tenistas españoles de gran proyección como Rafa Jódar y Dani Mérida.

Con más de siete décadas de trayectoria desde que fue impulsado por su fundador, Carlos Godó (Conde de Godó), el evento se celebrará en un Real Club de Tenis Barcelona-1899 que suma 127 años de historia y por cuyas pistas han pasado grandes campeones y estrellas como Rod Laver, Arthur Ashe, Suzanne Lenglen, Manolo Santana, Bjorn Borg, Ivan Lendl, Pete Sampras, Roger Federer, Novak Djokovic o Rafa Nadal.