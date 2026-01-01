España abre el tenis mundial contra Argentina en la United Cup

Jaume Munar y Jessica Bouzas - AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La United Cup, torneo mixto de la ATP y la WTA, empieza este viernes con la eliminatoria entre España y Argentina, dentro del Grupo A, encabezada la 'Armada' por Jaume Munar y Jessica Bouzas en la cita que se celebra en Perth y Sídney (Australia).

Dentro de la cuarta edición del torneo, España compartirá grupo también con Estados Unidos, doble campeona y defensora del título. El equipo español abrirá la competición que da comienzo a la temporada 2026 del tenis mundial, y estará compuesto, además de Munar y Bouzas, por Carlos Taberner, Andrea Lázaro García, Íñigo Cervantes e Yvonne Cavalle-Reimers.

Después de un brillante 2025, donde firmó su récord de victorias (31), Munar confía en empezar con buen pie un 2026 de más crecimiento, aprovechando la adrenalina de competir también por España, como hizo en la Copa Davis el pasado mes de noviembre. El mallorquín jugará el primer punto del torneo contra Sebastián Báez.

Mientras, Bouzas repite presencia en la United Cup tras no pasar la fase de grupos el año pasado junto a Pablo Carreño y este viernes se medirá con Solana Sierra. Tanto la española como la argentina lograron el año pasado su mejor resultado en un 'Grand Slam', la cuarta ronda de Wimbledon. Además, la gallega llegó a su primer cuarto de final de un WTA 1000 en Montreal.

La victoria ante Argentina se antoja decisiva antes de cruzarse con los campeones. La cita australiana contará con algunos de los mejores tenistas del mundo. Estados Unidos estará liderado por la número tres de la WTA, Coco Gauff, y el número seis de la ATP, Taylor Fritz. Alemania, campeona en 2024, cuenta con el número tres del mundo, Alexander Zverev, y la debutante Eva Lys.

Otros jugadores destacados que competirán son Iga Swiatek y Hubert Hurkacz, por Polonia; Stefanos Tsitsipas y Maria Sakkari, por Grecia; Jasmine Paolini y Flavio Cobolli, por Italia; Felix Auger-Aliassime y Victoria Mboko, por Canadá; Emma Raducanu y Jack Draper, por Gran Bretaña; la japoneas Naomi Osaka, el australiano Alex de Miñaur o el noruego Casper Ruud.

El AC Arena de Perth y en el Centro de Tenis del Parque Olímpico de Sídney acogerán hasta el 12 de enero una United Cup donde 18 países se dividen en seis grupos de tres, a disputar un partido individual de ATP, otro de WTA y un dobles mixto. El mejor equipo de cada grupo pasará a cuartos de final, y también se otorgará una plaza al mejor segundo clasificado tanto en Perth como en Sídney.