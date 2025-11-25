España asciende al tercer puesto del Ranking de Naciones de la Copa Davis

Archivo - Pablo Carreño, Jaume Munar y Pedro Martínez celebran la victoria en la eliminatoria ante Dinamarca de la Copa Davis 2025 - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

España ha ascendido a la tercera posición del Ranking de Naciones de la Copa Davis, después de alcanzar la final de la última edición de la competición por equipos que coronó por tercer año consecutiva a Italia, que se afianza como la número uno.

El equipo italiano levantó su cuarta 'Ensaladera' el pasado domingo ante los capitaneados por David Ferrer en el SuperTennis Arena de Bolonia (Italia) y seguirá al frente de un ranking que encabeza desde que ganase en 2023 ante Australia su segundo título.

Por detrás de la campeona se sitúan Alemania, semifinalista en Bolonia y que mejora una plaza, y España, que gracias a su regreso a la final de la Copa Davis seis años mejora siete posiciones en esta clasificación.