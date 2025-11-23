España busca la séptima 'Ensaladera' ante la campeona Italia

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española de tenis intentará este domingo cerrar su gran recorrido en la Copa Davis 2025 conquistando el título en la final que acogerá Bolonia y que le medirá, a partir de las 15.00 horas, a la anfitriona Italia, que busca un triplete que no se ve hace mucho tiempo en la competición.

El equipo capitaneado por David Ferrer y el de Filippo Volandri han sabido sobreponerse a las bajas de sus mejores jugadores para pelear por levantar la 'Ensaladera', que en el caso de España sería la séptima y la primera desde 2019. Su rival se estrenó en el palmarés hace dos años y al año siguiente defendió título con éxito.

Ahora, la gloria espera a ambos países pese a no contar ni con Carlos Alcaraz ni con Jannik Sinner, el número uno y dos del mundo y los tenistas más dominadores del momento. Además, en el caso local, tampoco está el ocho del mundo, Lorenzo Musetti, mientras que 'Ferru' no contó en esta ocasión con Alejandro Davidovich, 14 del ranking.

Pero pese a ello, los dos equipos han llegado a la final. Italia lo ha hecho con algo menos de sufrimiento, dejando por el camino por la vía rápida a Austria y Bélgica, y España ha tenido que hacerlo recurriendo al doble y ante dos selecciones de teórico mayor potencial. En cuartos, remontando a Chequia y en semifinales batiendo a la Alemania de Alexander Zverev, y ahora tratará de culminar su épica silenciando un SuperTennis Arena que se volcará con los suyos que buscan un triplete que no se ve desde finales de los 60 y los principios de los 70 cuando Estados Unidos fue imbatible entre 1968 y 1972.

No habrá muchas sorpresas de cara a la final y los protagonistas deberán ser los mismos que en las anteriores eliminatorias por lo que Pablo Carreño se medirá a Matteo Berrettini, un jugador muy fiable en la Davis donde sólo ha perdido dos de sus 13 individuales. El balance individual entre ambos es de 1-1, con ambas victorias en pista dura al aire libre y sin verse las caras desde 2022.

Posteriormente, le tocaría el turno a los dos números uno, Flavio Cobolli, el 22 del mundo, y Jaume Munar, el 36 y que afrontará el choque animado después de ser capaz de batir a Jiri Lehecka y de exigir al máximo a Alexander Zverev y también porque hace unas semanas derrotó a su rival en el Masters 1000 de Shánghai (China) en dos mangas (7-5, 6-1).

Y si hay igualdad, la responsabilidad de ganar el punto decisivo serán las dos parejas de dobles. La de Italia es de nuevo de mucho nivel con Simone Bolelli y Andrea Vavassori, 13 y 14 del ranking de la modalidad y que están descansados porque aún no han tenido que ser usados. Enfrente estarán los lanzados Marcel Granollers y Pedro Martínez, que ya han demostrado estar bien acoplados como pareja.

El de este domingo será el decimocuarto enfrentamiento en la Copa Davis entre los dos países, que no se ven las caras en la prestigiosa competición por equipos desde los octavos de final de 2006, con triunfo de la 'Armada' por 4-1. Aún así, el balance es favorable a los italianos por 7-6.