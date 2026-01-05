España se despide de la United Cup con derrota ante Estados Unidos

Archivo - La tenista española Jessica Bouzas. - Jordan Pettitt/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de United Cup, capitaneado por Miguel Sánchez, ha caído derrotado ante Estados Unidos (1-2) en su segundo enfrentamiento del Grupo A, quedando así eliminada del torneo en la fase de grupos después de no haber podido conseguir ninguna victoria.

España no pudo realizar la machada de vencer a Estados Unidos, vigente campeón de la United Cup, y queda apeada del torneo a las primeras de cambio. El equipo capitaneado por Miguel Sánchez tenía muy complicado el acceder a los cruces, y la derrota en el partido individual masculino, en el que Jaume Munar cayó ante Taylor Fritz (7-6(4), 3-6, 7-6(6)), dilapidó todo tipo de opción.

Eso sí, el equipo español conseguiría su primera y única victoria en el torneo gracias a un meritorio triunfo de Jéssica Bouzas sobre Coco Gauff en tres sets (6-1, (3)6-7, 6-0) tras más de dos horas de juego. La gallega, que arrancó el partido pasando por encima de su rival con un 5-0 de parcial, dejó escapar un 4-1 a su favor en la segunda manga para cerrar el partido. Eso sí, en el tercer y definitivo set volvió a ser muy superior a Gauff, y cerró el triunfo con un 'rosco' (6-0).

Y con el enfrentamiento igualado 1-1, sería el dobles mixto el que decidiría el ganador. Ahí, la dupla española formada Yvonne Cavalle-Reimers e Íñigo Cervantes no pudo con Gauff y Christian Harrison. Los estadounidenses se llevaron el triunfo en dos sets (7-6(5), 6-0) en una hora y 16 minutos, en un duelo que sólo se mantuvo igualado en la primera manga.