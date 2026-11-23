Equipo español de Copa Davis - ÁLVARO DÍAZ/RFET

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de Copa Davis empezó este domingo los entrenamientos para la Final 8 que se disputa en Bolonia (Italia) esta próxima semana, a la espera de que se incorpore este lunes Carlos Alcaraz, flamante campeón de las Finales ATP.

España buscará su séptimo Mundial de tenis masculino, con un potente equipo capitaneado por David Ferrer y formado por Rafael Jódar, Daniel Mérida, Marcel Granollers, Pedro Martínez y un Alcaraz que, después se proclamarse Maestro en Turín, se espera que se incorpore al equipo este mismo lunes en Bolonia.

La 'Armada', que debutará el jueves contra Austria en cuartos de final, empezó este domingo sus entrenamientos en las pistas del SuperTennis Arena de la Feria de Bolonia. "Las sensaciones han sido muy buenas. Hay un gran compromiso por parte del equipo y muy buen ambiente, que al final es lo más importante", valoró Ferrer, en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Tenis.

"La pista está bien, no es ni muy rápida ni muy lenta. Creo que se adapta bien a nuestros jugadores, y lo importante para ellos es que tengan buenas sensaciones estos días. También es verdad que todavía no han jugado mucho, vamos a ver a partir de mañana", añadió, destacando una vez más las opciones de España.

"Creo que es una buena oportunidad para ganar la Copa Davis, y Carlos es fundamental para nosotros. Los jugadores llegan cansados físicamente porque es el final de año, pero bueno, espero que sea una semana en la que también puedan disfrutar, y con calma, para que puedan competir con tranquilidad y al máximo", afirmó.

El equipo español siguió la final de Alcaraz contra el alemán Alexander Zverev, que se llevó el murciano por 6-2, 7-6(7). "Estábamos entrenando pendientes de cómo iba el resultado. Hemos podido ver el primer set. Y nos hace mucha ilusión que alguien como Carlos consiga el Máster, que es algo realmente difícil. La verdad es que lo ha buscado, lo ha merecido, y estoy muy feliz por él como persona y por su familia", comentó 'Ferru'.