España recibirá al ganador del Chile-Serbia en su eliminatoria de acceso a la Final a 8 de la Copa Davis 2026

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española de tenis recibirá en septiembre de 2026 al ganador de la eliminatoria entre Chile y Serbia en su 'Clasificatorio' que le daría el billete a la 'Final a 8' de la próxima edición de la Copa Davis, según deparó el sorteo celebrado este domingo en Bolonia.

España, subcampeona tras perder la final ante Italia, se había ganado el derecho a evitar el primer 'Qualifier' del próximo mes de febrero al clasificarse para la pelea final por la 'Ensaladera' contra la actual campeona y de cara a estar entre los ocho mejores equipos de la competición tendrá también la ventaja de jugar en casa ante Chile o ante una Serbia donde podría estar Novak Djokovic. Esta eliminatoria se disputaría los días 18 y 19 o 19 y 20 de septiembre de 2026.

Por otro lado, con Italia ya como invitada directamente para las próximas Finales, el resto del sorteo deparó los enfrentamientos entre Alemania y Perú, Croacia-Dinamarca, Ecuador-Australia, Noruega-Gran Bretaña, Bulgaria-Bélgica, Japón-Austria, India-Países Bajos, Corea del Sur-Argentina, Hungría-Estados Unidos, Chequia-Suecia, Francia-Eslovaquia y Canadá-Brasil. Estos cruces se celebrarán los días 6 y 7 o 7 y 8 de febrero de 2026.