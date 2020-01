Federer jugó ante Djokovic porque sentía que su dolor "no iba a empeorar"

Publicado 30/01/2020 15:09:35 CET

MELBOURNE (AUSTRALIA), 30 Ene. (dpa/EP) -

El tenista suizo Roger Federer dejó claro que creía que podría competir en su semifinal del Abierto de Australia ante el serbio Novka Djokovic pese a las molestias de su anterior partido y las cuales sintió que "no iban a empeorar", aunque sabía que tenía "un tres por ciento de posibilidades de ganar".

"Creía que había algo que podía hacer (en términos de jugar un partido competitivo) y también debo haber sentido que al menos probablemente no iba a empeorar. Si lo hubiera hecho, esta habría sido el primer abandono de mi carrera", expresó Federer tras el partido.

El de Basilea reconoció que tras el partido ante Tennys Sandgren se hizo pruebas y que todo estaba "bien". "Después de eso, no apretamos, no entrené y me tomé un día de descanso", apuntó, "feliz" de su paso por el torneo. "Era lo máximo a lo que podía llegar, especialmente tras los partidos ante Millman y Sandgren", reconoció.

"Lo de hoy fue horrible, pasar por lo que hice. Tuve una buena entrada y un buen final, pero en el medio es algo para olvidar porque ya sabes que tienes un tres por ciento de posiblidades de ganar", añadió Federer. "Creo que en general jugué todo de forma correcta. Sé que puedo jugar mejor y al mism tiempo sé que también puedo jugar mucho peor", confesó.

Además, el veterano tenista de 38 años cree que puede ganar otro 'Grand Slam'. "Creo que teniendo el año que tuve el año pasado, y también con lo que tengo en mi tenis y en cómo estoy jugando, siento que puedo hacerlo, sí", advirtió. "No tengo planes de retirada, a partir de ahí veremos como va el año. Por supuesto, espero volver a Melbourne", sentenció.