Federer: "Siento que Rafa Nadal me ha hecho mejor jugador"

MONTECARLO, 27 Feb. (del Enviado Especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

El tenista suizo Roger Federer tuvo tiempo de acordarse de un "verdadero amigo" como el español Rafa Nadal tras recoger este martes el Premio Laureus al Mejor Deportista de 2017 y aseguró que el balear le ha hecho ser "mejor jugador".

"En primer lugar, me gustaría acordarme de Rafa, que también ha tenido un año maravilloso y podría estar perfectamente aquí en mi lugar. Es un verdadero amigo, un jugador increíble y siento que me ha hecho mejor jugador. Hemos librado grandes batallas y recuperó el número uno antes que yo", afirmó un Federer visiblemente emocionado tras recibir el galardón de manos de la extenista Martina Navratilova y de los Príncipes Alberto II y Charlene de Mónaco.

Posteriormente, en su comparecencia ante la prensa, el de Basilea recalcó que con el balear tienen "una rivalidad en la pista clara". "Ambos tenemos estilos diferentes, pero somos intensos, ambos somos campeones, trabajamos duro, tenemos una mentalidad fuerte y nos respetamos realmente", apuntó.

Y fuera de la pista, recordó que ambos han acudido a partidos benéficos de sus respectivas Fundaciones y que el de Manacor le "invitó" a la apertura de su Academia, "Jugamos el dobles en la Rod Laver Cup y cuando uno pierde o gana 9-7 en el quinto set se produce una conexión y deja algo especial para siempre. Siempre disfrutamos de nuesra compañía" confesó.

Federer, ganador del Laureus al Mejor Regreso, también habló de su parón en 2016 por una lesión de rodilla y qué le ayudó a superar ese "duro momento". "El ser positivo y mi amor por el tenis me ayudaron", reconoció. "El doctor me dio confianza y me decía que las cosas irían bien. El fisio me mantuvo también positivo, mis preparadores físicos estuvieron increíbles y mis entrenadores tuvieron una gran paciencia hasta que estuviera listo para volver", remarcó el número uno del mundo.

En este sentido, aseguró que fue "bastante impactante" cuando conoció que estaría cinco meses fuera tras caer eliminado en Wimbledon y pensaba que "estaría bien de la rodilla en dos meses, o quizás tres".

Por otro lado, Federer indicó que tiene que "evaluar" si estará en Roland Garros, torneo que se saltó ya el año pasado, y que lo anunciará "a primeros de abril", mientras que subrayó que tiene "hambre y motivación" para tratar de superar el centenar de títulos en el circuito, ahora que posee 97.

"En muchas cosas en las que no soy perfecto. Cuando eres marido y padre no lo haces todo perfecto. Inteneto ser el mejor padre, el mejor marido y el mejor jugador, intento aprender de los errores", recalcó con una sonrisa tras ser preguntado por su 'perfección'.