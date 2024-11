Feliciano López: "La retirada de Nadal en la Davis es el acontecimiento deportivo de los últimos tiempos"

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Torneo de las Finales de la Copa Davis, Feliciano López, afirmó este lunes que la retirada de Rafa Nadal del tenis que tendrá lugar durante las finales de la Copa Davis en Málaga es "el acontecimiento deportivo de los últimos tiempos" y que desde el momento en el que lo anunció "se desató la locura", y consideró "un regalo" para el capitán español, David Ferrer, de no poder contar con el balear y con Carlos Alcaraz para una lucha por la Ensaladera cuyo "mejor menú" para la final sería un España-Italia con duelo entre el murciano y Jannik Sinner.

"La retirada de Rafa Nadal es el acontecimiento deportivo de los últimos tiempos. Toda la organización nos hemos dado cuenta de todo lo que arrastra su figura a nivel mundial y lo grande que es", comentó Feliciano López en un Encuentro Digital sobre las Finales de la Copa Davis organizado por Europa Press con el apoyo de 'Lexus'.

El toledano confesó que cuando el manacorí anunció que se retiraría en la Davis "se desató la locura". "Ahí es cuando te das cuenta cuanto trasciende su figura. Quiere estar gente de fuera de España también, nadie quiere perderse ese momento, aunque todo dependerá de las decisiones que tome David Ferrer como capitán", apuntó.

El director de las Finales de la Copa Davis comentó que Novak Djokovic "anunció públicamente" que quería "estar presente el día de la retirada de Rafa", mientras que Roger Federer no le ha dicho "personalmente nada". "Pero entiendo que querrá estar. Va a ser algo muy bonito y espero que la ITF y la organización estemos a la altura para despedirle como se merece", indicó.

"La de Nadal ha sido una decisión muy meditada. Tenemos la suerte de que va a ser en Málaga y eso es un premio para la ciudad por haber apostado por esta competición. Rafa ha tenido un año con una serie de circunstancias que le han llevado a esto y pensó que esta era la mejor manera de decir adiós al tenis. Como país, por la ciudad y nosotros como organización no podemos estar más felices de que Rafa haya decidido que sea su último torneo como profesional la Copa Davis en Málaga", expresó.

Sobre la relación de Nadal con la Copa Davis, el toledano afirmó que es una competición que "le encanta" porque disfruta "jugando en equipo". "En el momento que vive el tenis español, teniendo a Nadal y Alcaraz, va a ser un hecho histórico y única. Era un deseo como organización tener un equipo de Davis en el que estuvieran los dos", dijo.

"No es muy habitual y creo que también hay que concienciar a la gente de que no es normal que vayan saliendo tenistas números uno del mundo durante tantos años. El poder tener a Carlos y a Rafa en el equipo es un regalo para David Ferrer y para todo el mundo que pueda estar allí presente", agregó al respecto.

Un Feliciano López que tiene claro que el debate sobre si Nadal es o no el mejor deportista español de la historia "no debería existir". "Su palmarés no admite comparación al de otros deportistas españoles, y mira que los hay buenos. Y luego está la parte personal y el legado que deja, que está a la altura de lo que ha conseguido en la pista. Es un nivel diferente a todo lo que ha habido en España, más allá de lo que ha emocionado y transmitido", opinó.

"Ganar 14 Roland Garros es un récord que difícilmente, o imposible, me atrevo a decir, vaya a pasar en ningún deporte individual, aparte de todas las cosas que ha conseguido. Sinceramente, creo que no ha habido un deportista en España todavía comparable a Rafa en ese sentido a nivel deportivo", consideró el extenista.

"EL MEJOR MENÚ SERÍA UN ESPAÑA-ITALIA EN LA FINAL CON ALCARAZ Y SINNER"

El director de las Finales de la Copa Davis tiene claro que para la edición de dentro de unas semanas en Málagas "el mejor menú sería un Italia-España en la final" y con duelo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner porque "es el partido que más interés está creando". "España llega muy bien, pero jugar a tres sets en 'indoor' iguala todo, y hay muchas eliminatorias que se van al dobles. Tenemos a uno de los tres mejores tenistas del mundo como Alcaraz, Roberto Bautista viene de un tramo final muy bueno y que tiene experiencia, y el dobles está al nivel de los mejores. Podemos competir a cualquiera", apuntó.

Sobre el número uno del equipo español, Carlos Alcaraz, Feliciano López le ve capacitado para poder "ganar este año la Davis y las Finales de la ATP". "No está en un momento para tener que elegir. Si llega a la final de Turín llegará cansado a la Davis, pero creo que no está en una tesitura para elegir. Con la edad que tiene y el momento en el que está, puede rendir al máximo nivel en ambas competiciones", aclaró.

"Nadal ha sido la mayor fuente de inspiración para Alcaraz, pero las comparaciones no son buenas. Está haciendo su camino, y sus números a su edad son brutales. Si hacemos la progresión puede llegar a los de Federer, Nadal y Djokovic. No me atrevo a afirmar que ganará Grand Slam con 35 años como ellos, tiene posibilidades, pero pueden pasar muchas cosas y es muy pronto para ello", explicó el extenista sobre el jugador murciano.

En cuanto a los sucesivos cambios de formato en los últimos años, recordó que "la Davis es una competición centenaria y cuando entra el nuevo formato lo hace porque los mejores jugadores del mundo no le daban la prioridad que merecía". "Pero se perdió la esencia de la competición como que el anfitrión elegía la superficie en la que se jugaba y poder jugar en su país", reflexionó.

En este sentido, recalcó que la idea de la Federación Internacional de Tenis tras la salida de Kosmos era "darle tiempo al formato" para ver como "funcionaba". "La decisión es volver al de antes en más eliminatorias, pero manteniendo las Finales a Ocho. Estamos en un proceso de seguir escuchando a los jugadores y buscar la mejor solución y escenario para todos", señaló.

El cinco veces ganador de la Copa Davis expresó que la competición "está volviendo a recuperar su grandeza". "El prestigio te lo dan los jugadores. El año pasado estuvieron Sinner y Djokovic. A los jugadores les encanta representar a su país, solo hay que darle las circunstancias", advirtió.

Además, a partir del 2025 se garantizará la presencia del anfitrión porque "es un premio para el país organizador, teniendo en cuenta el gran esfuerzo que se hace en una ciudad por albergar una competición deportiva como esta".

Feliciano López también habló sobre el hecho de que coincidan, durante unos días, las Finales de la Billie Jean King Cup y de la Copa Davis en Málaga. "Es la idea a nivel global de los dos circuitos (ATP y WTA). Ha coincidido por las obras de La Cartuja y Málaga va a ser la capital del tenis. Vamos a tener a dos representaciones españolas peleando por el título en Málaga", detalló.

"Albergar en el Carpena la Billie Jean King Cup y la Davis es un reto más grande a nivel organizativo, pero creo que Málaga está de sobra preparada y van a hacer un gran trabajo como lo han venido haciendo estos años", agregó al respecto.

En cuanto un posible futuro como capitán del equipo español, el extenista toledano señaló que la capitanía está "en muy buenas manos". "David Ferrer es un gran jugador de Copa Davis, de lo mejor que he visto en mi vida, y una persona muy respetada. Así que de momento, vamos a dejarlo como está, pero sería algo muy bonito", sentenció.