Feliciano López: "Ahora no es el momento, pero Valencia había mostrado interés real para las Finales de 2025"

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Torneo de las Finales de la Copa Davis, Feliciano López, aseguró este lunes que la ciudad de Valencia es "una gran candidata" para albergar las Finales de la Copa Davis del próximo año porque ha mostrado "interés real", aunque en estos momentos "no es el mejor momento para profundizar" sobre su proyecto por la situación que está viviendo como consecuencia de la DANA.

"Viendo lo que está pasando en Valencia, la verdad que no es el mejor momento para profundizar en si Valencia será o no la sede de las Finales a partir del 2025. Lo que sí puedo decir es que Valencia había mostrado un interés real y que las negociaciones iban por buen camino", señaló Feliciano López en un encuentro digital sobre las próximas Finales de la Copa Davis de Málaga organizado por Europa Press con el apoyo de 'Lexus'.

El extenista toledano considera que Valencia, que ya ha sido una de las sedes estos años de la Fase de Grupos, es una "gran candidata porque durante estos años en la Fase de Grupos ha mostrado una capacidad organizativa espectacular". "Es una tierra de grandes tenistas donde están acostumbrados a organizar eventos deportivos de esa magnitud, como una Copa Ámérica", destacó.

Además, López confesó que el proyecto Valencia para acoger las Finales de la Copa Davis de 2025 es "muy interesante por el estadio que se va a estrenar año que viene". "Es un estadio que tiene todo lo que un estadio moderno puede tener", advirtió sobre el futuro Roig Arena, que tendrá capacidad para más de 15.000 espectadores.

De todos modos, el director de las Finales recalcó que en la lista de sedes, además de la ciudad española, existen "otras que han mostrado interés a lo largo de este año" como China. "Yo tampoco puedo ahora decir mucho porque el proceso todavía sigue abierto, pero sí hay bastante interés y vamos a ver qué pasa", zanjó, asegurando que desde la ITF y la organización se intentará "hacer algo" para ayudar a la gente afectada por la trágica DANA.

Por otro lado, apuntó que la ITF tenía la "idea" de anunciar la sede "antes de final de año". "Idealmente era durante las Finales de Málaga, pero no sé si va a poder ser así. A mí, personalmente, me parece que si las Finales se mantienen no muy lejos de Europa o en Europa es positivo porque los jugadores ya a final de temporada están muy cansados de competir y cuando acaban en Turín (las Finales de la ATP) pues a lo mejor hacer un viaje transoceánico no es lo ideal. El proceso está abierto y ciudades de todo el mundo tienen las mismas posibilidades", sentenció.