Ferrer: "No estaría mal acabar mi carrera contra Federer"

Publicado 02/05/2019 15:43:03 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español David Ferrer se mostró ilusionado y tranquilo antes de afrontar la semana que viene su último torneo, el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada, y reconoció que "no estaría mal" jugar el último partido de su carrera ante el suizo Roger Federer y que hacerlo en la Pista Central de la Caja Mágica es "el mejor colofón" a su carrera.

"Con Federer no estaría mal", señaló Ferrer en rueda de prensa antes de afrontar el Mutua Madrid Open preguntado por el rival contra el que le gustaría jugar su último partido. "Nunca le he conseguido ganar, pero hacerlo contra uno de los mejores de la historia sería espectacular. Tengo la suerte de que aquí están los mejores y acabe con quien acabe será muy especial para mí. Con Rafa (Nadal) tengo buena amistad y también estaría bien", añadió.

'Ferru' eligió Madrid para su despedida porque es "un Masters 1.000 donde vienen los mejores" y tiene la oportunidad de finalizar su carrera con las personas que le han "seguido desde siempre" y su "gente más cercana" puede ir a verle.

"Es en casa, Feliciano (López) es el director y me hacía mucha ilusión poder compartir mi último torneo estando él en este cargo. Ahora, quiero acabar de la mejor manera posible, ser competitivo e intentar hacer un buen tenis. Poder acabar en la Pista Central de la Caja Mágica es el mejor colofón a mi carrera tenística", subrayó el alicantino, que se queda de su paso por la capital con su semifinal perdida ante Kei Nishikori en un "ambiente espectacular". "A la gente de Madrid le encanta el tenis y es donde más he sentido el apoyo, es muy fan del tenista español", remarcó.

Ferrer opinó que ha sido "muy, muy regular a nivel tenístico". "Me faltó conseguir algo grande como un 'Grand Slam', pero he aportado mi granito de arena al tenis español y las Davis han sido muy emotivas para el país y personalmente, ahí he vivido momentos muy bonitos con compañeros", rememoró sobre su carrera.

"Me siento muy feliz, ha sido una sorpresa el reconocimiento de todo el público y de todos mis compañeros, jamás me hubiera esperado esas muestras de cariño y el cómo me han valorado, sobre todo como persona. Eso ha sido lo mejor de retirarme así y de no dejarlo de un día para otro. El mundo del tenis ha sido mi segunda familia y nunca es fácil cuando hay tanta rivalidad", confesó.

El veterano tenista español insistió en que se alegra de haber "decidido" acabar así. "He tenido tiempo para descansar y para pasar más tiempo con la familia. Me siento feliz de acabar eligiendo los torneos que he querido, me siento bien y me reafirmo en mi decisión. Ahora estoy feliz en mi casa, tengo una vida más pausada y la ilusión por hacer otras cosas en la vida", comentó.

En este sentido, no se arrepiente de nada. "Quería acabar de una manera que me sintiera bien tenísticamente y alargarlo más habría sido pesado y muy duro", recalcó el de Jávea, que agradecerá todo lo que le pasará en Madrid "cuando termine todo". "Quiero estar concentrado en el partido, quiero ganar y competir bien. Intento aparcar las emociones porque en otros torneos me han hecho homenajes antes de jugar y me ha costado mantener la concentración. Seguro que aquí va a ser muy emotivo, que habrá muchos momentos especiales y recuerdos de toda una vida en el mundo del tenis", agregó.

Y una vez que finalice su carrera, se mostró "seguro" de que seguirá "vinculado" al mundo del tenis. "Pero necesito ese descanso para desconectar, es necesario para mí. No tengo un proyecto de futuro, mi proyecto a corto plazo es mi mujer y mi hijo", advirtió 'Ferru', que tiene "curiosidad por aprender y decidir lo que más" le gusta.

De lo que tampoco tiene dudas es que hay relevo en el tenis nacional porque hay "buenos jugadores con muy buen futuro". "Cuando estaban Albert Costa, Carlos Moyà o Juan Carlos Ferrero y veníamos Rafa, Verdasco, Feliciano o yo, había dudas, pero seguimos la misma estela y además tuvimos a alguien como Rafa que seguro que no va a existir nadie como él y si comparamos a los que vienen con él, nos equivocamos. Hay que disfrutarle y valorarle, y no pensar mucho más allá", sentenció.