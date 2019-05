Feliciano López: "El Mutua Madrid Open es el mejor del mundo en el trato al jugador"

Publicado 02/05/2019 16:29:55 CET

"Los tenistas no nos damos cuenta de los esfuerzos que se hacen para tener torneos como este"

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, celebró el tener en la edición de este año del torneo a Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer, calificando la vuelta del suizo "como la mejor noticia" que podía tener el evento en el que se estrena en un puesto directivo y al que sitúa "como el mejor del mundo" en el trato al jugador.

"Este año hemos tenido la suerte de poder tener prácticamente a todos, pero sí me gustaría destacar el hecho de poder tener al 'Big 3' en una semana, algo que se da en contadas ocasiones por diferentes circunstancias de cada uno de ellos. Que la gente sea consciente de que los tres mejores de la historia van a estar jugando en Madrid y que pocos torneos tienen esa suerte. Salvo esta semana veo difícil que puedan coincidir en algún Masters 1.000 más", subrayó Feliciano López, director del torneo, en rueda de prensa.

En este sentido, celebró la vuelta de Roger Federer. "Cuando anuncia que viene fue la mejor noticia que podíamos esperar después de muchos años sin venir, la gente de Madrid tiene muchas ganas de verle", reconoció.

"Los que tenemos una edad en el circuito, tenemos la suerte de poder decidir donde jugar sin que la ATP nos perjudique en el ranking y él ha elegido Madrid y estamos superagradecidos", añadió 'Feli', que no participó personalmente en la "decisión" del de Basilea. "Cuando me lo encontraba se lo decía, pero ya tenía tomada su decisión. No podemos olvidar que ha elegido este torneo para volver a jugar en tierra", recalcó.

Para el tenista, "cuando estos tres (Nadal, Djokovic y Federer) se retiren" se va a producir "un pequeño vacío". "Son tres personalidades completamente diferentes y estilos diferentes, han hecho la época mas impresionante a nivel tenístico y eso va a quedar para la historia", comentó.

"Ojalá que sea una semana muy buena para Rafa, es el más importante en este torneo, que ha crecido mucho con su figura, su explosión y sus títulos. Ojalá sea el principio de una temporada de tierra llena de éxitos", deseó sobre Nadal.

Además, aunque tendrán la baja en el cuadro femenino de Serena Williams, cuya "dimensión como jugadora sobrepasa el tenis", al ahora directivo le parece contar con "un 'torneazo'". "Creo que puede ser una de las ediciones mas increíbles porque tenemos dos cuadros admirables", advirtió, confesando "un poco de nostalgia" por no poder competir por las normas de la ATP, poniendo fin a 17 participaciones ininterrumpidas.

Y todo porque se estrena en un cargo de director en el que "está aprendiendo cosas nuevas" y es una "vida diferente". "Pero es una oportunidad magnífica para mí poder disfrutar de lo que más me gusta desde otro punto de vista", admitió, "sorprendido" sobre todo del "gran esfuerzo" que hace la organización de un torneo para que los jugadores lo encuentren "perfecto".

"Esto es una oportunidad de ver lo que hay detrás de un macroevento y ver que los jugadores, a veces, y no es una crítica, no nos damos cuenta de la cantidad de cosas que se hacen para que existan torneos como este", agregó el zurdo.

"ESTE TORNEO ES ÚNICO"

Feliciano López considera "único" este torneo. "No veo ninguno parecido. Ha hecho muchas cosas diferentes y quiero destacar la dimensión internacional que tiene respecto a otros, sobre todo en el trato al jugador destacaría que somos los mejores. Hay una serie de cosas para el jugador que le hacen el mejor del mundo y de las pistas de tierra sólo recibo felicitaciones", apuntó el tenista.

Así, el toledano ve este evento como "muy especial en muchas cosas" y lo calificó de "joven, innovador y tecnológico". "Es joven por la cantidad de niños que viene, 13 ó 14.000, innovador porque vamos a tener esta año una tecnología por la que se podrá enfocar a un jugador durante un partido y ver las estadística, que no creo que muchos torneos lo tengan", repasó.

"Y tecnológico porque este año con la realidad virtual hemos ido un poco más allá y la final se podrá ver en la tienda de Samsung de Gran Vía con las gafas. Además, habrá Wifi en toda la Caja Mágica gracias a Orange para que el público interactúe", prosiguió López.

Este detalló también que su predecesor en el cargo, Manolo Santana, le ha dicho "muchas cosas". "Que me prepare que esto es más duro de lo que parece", señaló con una sonrisa. "Uno aprende mucho al lado de alguien como Manolo, al que tuvo la suerte de conocer desde que era niño y siempre se interesó mucho por mi carrera desde que empecé y estuvo pendiente de mí. Me ayudó hace 17 años y me dio una invitación y pude hacer una partido mítico con Agassi, que fue el que me hizo darme cuenta que podía jugar con los mejores del mundo", relató.

Del veterano extenista, resaltó principalmente que "tiene don de gentes". "Eso es innato y especial. No escucharéis a nadie hablar mal de él, estar cerca de gente tan especial siempre es positiva", declaró.

En cuanto a su puesto, consideró "importante" tener formación académica específica. "Hay cosas que se me escapan y no descarto estudiar algo para tener más preparación", admitió. "Yo no creo que sea muy mandón. Sería osado llegar nuevo y empezar a mandar, intento aportar mi opinión. Cada departamento tiene gente superbrillante y el ambiente es genial", puntualizó 'Feli', que no desveló nada sobre el futuro en la capital del torneo, aunque "las cosas están yendo muy bien y la relación con la ciudad y el Ayuntamiento es magnífica".

Igualmente, tuvo palabras para David Ferrer, que se retirará en este torneo. "Ha sido un compañero muy especial y aunque es superbonito que se retire en un torneo que dirijo, es una sensación extraña, bonita, pero que no deja de ser triste. Hemos vivido muchas cosas juntos y ha sido un guión que ni él ni yo hubiéramos imaginado, con 30 años después él retirándose en un torneo que dirijo", remarcó.

"Le tengo un cariño muy especial. No he podido hablar con él, sí con gente cercana y lo más importante es que está bien. Es un tema muy serio y ojalá que sólo sea el susto y que pueda seguir compitiendo", sentenció 'Feli' sobre Iker Casillas, que este miércoles sufrió un infarto agudo de miocardio del que se está recuperando.