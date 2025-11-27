Ferrero anima a visitar Elche tras ser nombrada Capital Mediterránea del Deporte en 2026

El ex número uno del mundo, el extenista Juan Carlos Ferrero, ha animado a visitar Elche tras ser nombrada Capital Mediterránea del Deporte en 2026 en una reunión con el alcalde de la ciudad, Pablo Ruz. - FUNDACIÓN DEL DEPORTE ILICITANO

El ex número uno del mundo y entrenador de Carlos Alcaraz invita a participar en los eventos que se celebrarán en la ciudad el próximo año

ELCHE (ALICANTE), 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El extenista Juan Carlos Ferrero, ex número uno del mundo y actual entrenador de Carlos Alcaraz, ha expresado este jueves su apoyo e invitado a visitar Elche el próximo año con motivo de la declaración como Capital Mediterránea del Deporte 2026, lo que convertirá a la localidad ilicitana en epicentro de un intenso calendario de eventos deportivos.

En un acto celebrado en el Ayuntamiento de Elche, Juan Carlos Ferrero se ha reunido con el alcalde de la ciudad, Pablo Ruz, el concejal de Deportes, José Antonio Román, y la presidenta de la Fundación del Deporte Ilicitano, Isabel Antón.

En dicho encuentro, el ex número uno del mundo, que residirá en breve en Elche, ha animado tanto a los ilicitanos como a otros ciudadanos a participar en los distintos eventos deportivos que albergará la ciudad el próximo año.

"Desde el Ayuntamiento de Elche y la Fundación del Deporte Ilicitano se sigue trabajando para atraer a deportistas de máxima élite y facilitar la llegada de eventos deportivos de primer nivel", indicó dicha fundación en un comunicado.

Por su parte, Ferrero destacó que la declaración como Capital Mediterránea del Deporte es "un acontecimiento superimportante" para la ciudad de los tres Patrimonios de la Humanidad. "Elche es una ciudad que apoya el deporte desde hace muchos años y animamos a todo el mundo a visitar la ciudad, que seguro que les va a gustar muchísimo", expresó el extenista tras la recepción municipal.