Ferrero se suma al equipo de Shelton para 2027

Archivo - Juan Carlos Ferrero - Victor Joly / Dppi / Afp7 / Europa Press - Archivo

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Juan Carlos Ferrero se convirtió este domingo en nuevo entrenador del estadounidense Ben Shelton, número cuatro del mundo actualmente en el circuito de la ATP.

"Una gran incorporación la de Ferrero a mi equipo. Con muchas ganas de trabajar juntos en la pretemporada", dijo el estadounidense en redes sociales. Para el español de 46 años será su regreso al ATP Tour tras su primera experiencia con Alexander Zverev y luego con Carlos Alcaraz, a quien guió hasta el número uno del mundo.

Shelton conquistó títulos en Dallas, Múnich y Stuttgart este año, antes de defender con éxito su corona en el torneo ATP Masters 1000 de Canadá en agosto y alcanzar su primera final de 'Grand Slam' contra Alexander Zverev en el último US Open. Ahora, espera poder seguir escalando en el ranking con Ferrero, quien se unirá a un equipo en el que también figura Bryan Shelton, padre del jugador.

"Juan Carlos es una de las grandes mentes del tenis. Su experiencia ganando al más alto nivel y formando campeones será un enorme valor añadido para nuestro equipo", señaló Shelton, quien destacó también la importancia de su padre en su carrera y expresó su satisfacción por afrontar esta nueva etapa junto a ambos técnicos.

"Ben tiene un talento, una potencia y un carácter extraordinarios. Estoy muy contento de unirme a Bryan y al equipo en este nuevo y emocionante capítulo. Tengo muchas ganas de aportar mi experiencia y trabajar junto a todos para alcanzar ambiciosos objetivos", afirmó el español.