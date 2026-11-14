Fritz conquista el título en Estocolmo

Taylor Fritz con el trofeo de Estocolmo - Jesper Zerman / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista estadounidense Taylor Fritz ha conquistado el título del torneo de Estocolmo, de categoría ATP 250 y disputado sobre pista dura cubierta, después de ganar este sábado en la final al argentino Thiago Agustín Tirante (6-2, 4-6, 7-6(3)).

De esta manera, el norteamericano, número diez del mundo pero que no pudo meterse en las Finales de la ATP de Turín, logra su primer entorchado en 'indoor' y suma ya 12 trofeos en el circuito, todo tras superar al sudamericano en dos horas y 12 minutos.

Con dos roturas, se aseguró el primer parcial, aunque Tirante rompió el servicio del estadounidense en el séptimo juego de la segunda manga para igualar la contienda. Ya en el tercer set, después de que ninguno de los dos contendientes lograse quebrar el saque del rival, Fritz ganó el choque en el 'tie-break'.