Una inexperta España se juega en Eslovenia su presencia en las Finales de la BJKC

El equipo español de Billie Jean King Cup. - ALVARO DIAZ

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo español de Billie Jean King Cup, capitaneado por Carla Suárez, se enfrenta desde este viernes a Eslovenia en la eliminatoria previa a las Finales del próximo mes de septiembre en China, un duelo al que llega con la ausencia de Cristina Bucsa, Jessica Bouzas y Paula Badosa, sus tres mejores jugadoras del ranking WTA, y mucha inexperiencia en la competición.

Sara Sorribes, Guiomar Maristany, Aliona Bolsova, Leyre Romero y Kaitlin Quevedo, ninguna de ellas en el 'Top 100', serán las encargadas de guiar a España en la localidad eslovena de Portoroz y en tierra batida, algo que puede favorecerla, hasta una fase final en la que está desde 2021. No será fácil para las pupilas de Carla Suárez, que tendrán que sobreponerse a un ambiente adverso así como a las importantes bajas de Badosa, Bouzas y Bucsa.

Así, serán las debutantes Kaitlin Quevedo y Leyre Romero, las que ocupen el rol de número uno y dos del equipo, respectivamente, mientras que la experimentada, Sara Sorribes, que vuelve tras su parón para cuidar su salud mental, junto a Aliona Bolsova, sustituta a última hora de Bucsa y que vuelve tras tres años sin hacerlo, las que formen pareja en el dobles de una selección que en 2025 ya fue capaz de superar a domicilio un duro grupo con la anfitriona Chequia y Brasil para alcanzar las Finales de Shenzhen donde Ucrania les cerró el paso.

Precisamente este punto ese en el que el combinado español parece tener mayor ventaja en la eliminatoria, ya que la de origen moldavo viene de ganar el ITF de Sabadell y la castellonense, haya hecho lo propio en los últimos tres torneos que ha disputado en la especialidad, donde además ganó el bronce olímpico junto a Cristina Bucsa en París 2024.

Mayor dificultad apuntan a tener los duelos individuales. En la jornada de viernes, la número uno española Kaitlin Quevedo, número 127 del mundo, se medirá a la dos eslovena, Tamara Zidansek, número 128 del ranking, pero que llegó a ser la 22 y semifinalista en Roland Garros en 2021, en el partido que abrirá la eliminatoria en la tierra batida de Portoroz. Un duelo muy igualado en el que Quevedo necesitará templar los nervios de su debut ante la experimentada Zidansek, que viene de alcanzar las semifinales en el Challenger de Dubrovnik.

En el segundo turno, la eslovena Veronika Erjavec, única jugadora de la eliminatoria dentro del 'Top 100', la 99, se verá las caras con la valenciana Leyre Romero, que debuta en Billie Jean King Cup a sus 24 años. Será el partido que tenga mayor diferencia de ranking, aunque la española intentará aprovechar su buen momento --cuartofinalista en Dubrovnik-- para sumar el punto que se presenta más complicado para las de Carla Suárez.

Ya el sábado, la jornada se abrirá con el punto de dobles, novedad en un formato de nuevo cambiado respecto al año pasado y con Kara Juvan y Nika Radisic como las elegidas inicialmente en el bando local, y luego será el turno para que las números unos y dos de cada equipo se midan. Eso sí, tanto Carla Suárez como Masa Zec Peskiric, podrían variar sus elecciones dependiendo de como esté la eliminatoria.