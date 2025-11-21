Italia se mete en su tercera final seguida de Copa Davis

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo italiano de Copa Davis superó con un 2-0 al de Bélgica este viernes para acceder a la final del torneo que se está disputando en su fase definitiva en Bolonia, gracias a las victorias de Matteo Berrettini y Flavio Cobolli.

La primera semifinal empezó con punto para Italia gracias al intratable Matteo Berrettini, 11-2 en duelos individuales en la Davis, ante Raphael Collignon. Los cerca de 10.000 seguidores del pabellón de Bolonia empujaron a su jugador para apuntarse el triunfo en dos sets (6-3, 6-4), pese a la resistencia del belga en el segundo.

Berrettini alargó la comodidad del primer parcial con una rotura temprana y opción de un segundo 'break' en el tercer juego. Sin embargo, Collignon aprovechó su primera opción del partido para romper y siguió inquietando el saque del italiano. El jugador local aguantó y tomó renta de nuevo en el séptimo juego para ganar el punto.

Después, Flavio Cobolli se deshizo de un Zizou Bergs que le había ganado el año pasado en la fase de grupos en Bolonia. El italiano cerró la eliminatoria en un épico y dramático encuentro de más de tres horas (6-3, 6-7(5), 7-6(15)) para no dar vida a Bélgica y que llegasen al desempate del dobles.

Tras apuntarse la primera manga, Cobolli no pudo cerrar en el segundo set ante un Bergs de hielo, que no dio opciones con su saque y se apuntó el 'tie-break' sin acusar la presión. De nuevo no hubo 'breaks' en el tercer set, pero el italiano tuvo dos bolas de partido antes de una muerte súbita de infarto. En total, hubo 14 bolas que pudieron ser definitivas, siete de eliminatoria y otras siete para forzar el punto de dobles.

A la séptima, Cobolli hizo retumbar el SuperTennis Arena e Italia repitió final por tercer año seguido, como no pasaba desde Australia en 2001, en busca de su tercera Ensaladera seguida, una racha que no se ve desde hace más de 50 años, con Estados Unidos. España y Alemania buscarán este sábado el otro billete a la final del Mundial de tenis.