El italiano Matteo Berrettini se pierde Wimbledon tras dar positivo en coronavirus

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista italiano Matteo Berrettini no podrá disputar el torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada y del que es vigente subcampeón, tras dar positivo en coronavirus este martes pocas horas antes de su debut contra Christian Garín, tal y como él mismo ha anunciado en sus redes sociales.

Berrettini se une a Marin Cilic, quien se quedó fuera del Grand Slam esta misma semana por idéntico motivo. En los dos casos, se trata de tenistas que tenían la expectativa de llegar a las rondas finales, y los dos estaban en el mismo lado del cuadro que el español Rafa Nadal.

El italiano publicó un mensaje en sus redes sociales en el que anunció que no competirá y agradeció el apoyo a sus seguidores. "No tengo palabras para explicar lo decepcionado que me siento. El sueño se acabó este año, pero volveré más fuerte", asegura Berrettini.

"Estoy desolado de anunciar que tengo que retirame de Wimbledon porque he dado positivo en un test de COVID-19. He tenido síntomas de gripe y me he aislado los últimos días. A pesar de que los síntomas no eran graves, decidí que era importante hacerme otro test esta mañana para proteger la salud y la seguridad de mis compañeros y de todo el mundo que rodea el torneo", explicó.

Matteo Berrettini era uno de los nombres señalados en esta edición de Wimbledon, después de llegar hasta la final en el 2021, donde le superó Novak Djokovic. Además se encontraba en un gran momento de forma, habiéndose proclamado campeón del torneo de Queens el pasado 19 de junio.