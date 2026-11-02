Jódar estrena histórica condición de 'Top 10' en el inicio del reinado de Zverev

El tenista español Rafael Jódar durante el torneo de Basilea 2026 - Anthony Benoit / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Jódar estrenó este lunes oficialmente su nueva condición de 'Top 10' del ranking mundial de la ATP, liderado por primera vez por el alemán Alexander Zverev, trigésimo jugador que alcanza el número uno del mundo.

Jódar no brilló demasiado en su participación en el torneo de Basilea (Suiza), donde fue eliminado en su segundo partido por el monegasco Valentin Vacherot, pero no le impidió situarse como nuevo décimo tenista de la clasificación y establecer un nuevo récord de precocidad.

Y es que el tenista madrileño se convirtió en el más rápido en instalarse entre los diez mejores del circuito desde que debutase en él como profesional en el pasado Abierto de Australia. Según indicó la ATP, el español sólo ha necesitado 287 días para superar la marca anterior en poder del brasileño Gustavo Kuerten, que necesitó más de un año (490 días), entre 1996 y 1997.

El pasado 19 de enero, cuando Jódar debutó en su primer 'Grand Slam', estaba situado en el puesto 150 de la clasificación y fue a mediados de marzo cuando entró por primera vez en el 'Top 100'. El pasado 10 de agosto ya rozó el 'Top 10' cuando se situó en la undécima posición.

Ahora, el objetivo del joven tenista español de 20 años es el de intentar clasificarse para las Finales de la ATP de finales de noviembre en Turín, para lo que necesitará tener una buena actuación en el torneo de París-Bercy, último Masters 1000 de la temporada.

De momento, el madrileño es el noveno clasificado de la 'Carrera a Turín', pero octavo en realidad porque el italiano Jannik Sinner, segundo, ya ha confirmado que no estará en la capital del Piamonte. Jódar suma 3.174 puntos y tiene por detrás al australiano Alex de Miñaur (3.190), finalista en Viena ante Carlos Alcaraz, al serbio Novak Djokovic (2.900) y al estadounidense Taylor Fritz (2.860) como principales amenazas.

Además, el ranking de la ATP celebró este lunes su nuevo número uno del mundo, el alemán Alexander Zverev, que releva a Sinner en el trono con 9.550 puntos, con el italiano segundo (9.450) y Alcaraz, que levantó el título en Viena, tercero (6.100).

Por su parte, Alejandro Davidovich baja dos posiciones y es decimoséptimo en una clasificación en la que Dani Mérida (42), Jaume Munar (65), Martín Landaluce (67) y Pablo Carreño (74) completan la representación de la 'Armada' en el 'Top 100'. En cuanto a la clasificación de la WTA, la tenista kazaja Elena Rybakina (8.099 puntos) se mantiene una semana más al frente por delante de la bielorrusa Aryna Sabalenka (6.485) y la rusa Mirra Andreeva (6.306).

Por su parte, el tenis femenino español tiene la buena noticia de los 15 puestos que mejora Kaitlin Quevedo, semifinalista en Guangzhou (China) y que la colocan la 71 del mundo. Cristina Bucsa baja una posición y es la 43, con Paula Badosa, cuartofinalista en Guangzhou, mejorando cuatro y acercarse al 'Top 50 (57), y con Jessica Bouzas perdiendo cuatro para cerrar el 'Top 100'.