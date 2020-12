Kerber confiesa que ha "pensado" en la retirada y que vería duro "viajar de una 'burbuja' a otra'"

STUTTGART (ALEMANIA), 23 Dic. (dpa/EP) -

La tenista alemana Angelique Kerber, exnúmero uno del mundo y ganadora de tres 'Grand Slams', no esconde que ha "pensado" durante este tiempo, aunque prefiere confiar de momento en su "corazón" y en sus "sensaciones", y también confiesa lo difícil que se le puede hacer jugar una temporada viajando "de una 'burbuja' a otra'".

"He decidido prepararme de la mejor forma posible y estoy deseando llegar a Australia, pero, por supuesto, esos pensamientos (retirarse) están ahí. Confío en mi corazón y en mis sensaciones, y mientras que disfrute del tenis y pueda físicamente rendir bien, esto es lo que me encanta y lo que forma parte de mí", señaló Kerber en una entrevista a la 'dpa'.

La germana, de 32 años, ha dejado "a un lado este pensamiento" de poner fin a su carrera, pero advierte que es difícil "borrarlo una vez que lo has pensado". "El momento llegará en algún momento, tal vez incluso pronto, o no, no lo sé. Tengo que ver cómo van las cosas, las restricciones, jugar sin aficionados, todo es extremo y me quita mucho de lo que disfruto de mi profesión y lo noto", remarcó.

"Tú entrenas y entrenas, y al final del día no está claro para lo que estás entrenando", prosiguió la actual 25 del mundo, que también sabe lo complicado de jugar en 'burbujas'. "Tú puedes estar en una por un periodo corto, pero para uno más largo sería duro para mí. No podría viajar de una 'burbuja' a otra, y aunque estoy agradecida de que se nos permita jugar de nuevo, obviamente siento que no es lo que conozco y algo realmente extraño", afirmó.

Finalmente, preguntada de cara a 2021 sobre si preferiría ganar el oro olímpico en Tokio o Roland Garros para completar el 'Grand Slam', la ganadora de tres 'grandes' lo tiene claro. "Si tuviese la elección, cogería un cuarto título de 'Grand Slam' en París. Haber ganado los cuatro 'grandes' sería la guinda del pastel, pero cogería cualquiera de los dos", admitió.