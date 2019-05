Kerber se encuentra "confiada y serena" antes de Roland Garros

Publicado 24/05/2019 12:17:28 CET

La tenista alemana Angelique Kerber no siente presión antes de afrontar Roland Garros, segundo 'Grand Slam' del año al que llega después de una pausa forzada por una torcedura en el tobillo en el pasado Mutua Madrid Open.

"Comienzo el Abierto de Francia con una mezcla de confianza y serenidad, sin muchas expectativas", dijo a la agencia 'dpa' la ganadora de Wimbledon del año pasado y a la que le cuesta brillar en París, donde sólo ha alcanzado en dos ocasiones, los cuartos de final, entre ellas el año pasado.

Para la exnúmero uno del mundo, "los 'Grand Slam' son siempre un espectáculo" y cree que los debates sobre los favoritismos "son parte del entusiasmo previo de los participantes". "Lo tomo con calma y ahora puedo procesarlo bien", apuntó la también campeona en Melbourne y Nueva York.

"En los últimos años tuve mucha experiencia en los 'Grand Slam' y espero que eso me ayude a empezar bien el torneo", prosiguió Kerber, que admitió que la preparación sobre tierra antes de la gran cita deportiva de la temporada sobre esta superficie no fue bien con solo tres partidos jugados tras retirarse en Madrid y no poder jugar en Roma.

"La temporada es larga y los periodos de recuperación son indispensables para poder jugar a pleno rendimiento en los 'Grand Slam'. Pero también está claro que esto no siempre se puede planear y que los pequeños contratiempos debidos a lesiones nunca son oportunos", remarcó.