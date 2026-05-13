Luna homenajea este sábado al periodista deportivo Juan José Castillo. - AYUNTAMIENTO DE LUNA

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad zaragozana de Luna homenajeará este sábado al periodista deportivo local Juan José Castillo Biesa, exdirector de Mundo Deportivo y rostro conocido de espacios deportivos en Televisión Española (TVE) y fallecido en 2001.

Para el periodista deportivo Arturo Sisó, Juan José Castillo era un "ejemplo de talento" aragonés en materia periodística. "Sacó a la información deportiva del subgénero y le dio una relevancia tal que nació la sección polideportiva en un contexto de sociedad más moderna", manifestó.

Además, Sisó ha recordado que fue la primera voz del tenis y creador del recordado "entró, entró", retransmitiendo la Copa Davis, Wimbledon o el Conde de Godó de Barcelona. Además, Castillo cubrió Juegos Olímpicos, campeonatos europeos y mundiales desde Helsinki'52 a Barcelona'92, incluido el oro de Paco Fernández Ochoa en Sapporo'72.

Los actos darán comienzo a las 11:00 horas con la recepción a la familia Castillo en la Plaza Mayor y posterior traslado a la Casa de la Cultura. Allí tendrá lugar la primera de las charlas, bajo el título 'J.J. Castillo, hijo de Luna', dirigida por Jesús Catalán y con la presencia de Marisa Castillo, sobrina del periodista. En ella se recordará su vida en Luna con su familia, donde su padre era el encargado de la oficina de recaudación y correos de la localidad.

Posteriormente a las 12:55 horas se proyectará un vídeo homenaje a Juan José Castillo y a continuación habrá una tertulia con periodistas deportivos que analizarán su contribución profesional. Estarán presentes los exdirectores Manuel Tarín (Mundo Deportivo), José María Casanovas (Sport) y Alfredo Relaño (Diario As), además de Tomás Guasch y Pepe Pallarés, quienes trabajaron a las órdenes de Castillo en diferentes etapas.

Más tarde se procederá al descubrimiento de la placa en el 'Espacio Polideportivo J.J. Castillo', cuyo nuevo nombre fue acordado por unanimidad del pleno el pasado mes de diciembre y abarca varias pistas polideportivas, reflejo de las diferentes disciplinas que Castillo abrió al mundo desde la información deportiva.

Juan José Castillo fue director de El Mundo Deportivo y rostro conocido de espacios deportivos en TVE como 'Sobre el Terreno' o 'Polideportivo' en las décadas de los setenta y ochenta.

Desarrolló seis décadas de profesión que inició en el diario 'Amanecer' de Zaragoza, antes de recalar en Barcelona. Fue la voz pionera del tenis en televisión y quien retransmitió la primera final de la Copa Davis que disputó España en Australia (1967), creando la expresión 'entró, entró'.