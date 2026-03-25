Martín Landaluce se queda sin épica en cuartos de final de Miami

Martín Landaluce, torneo de Miami - Europa Press/Contacto/Cc

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín Landaluce no pudo (7-6(1), 7-5) con el checo Jiri Lehecka y cayó eliminado este miércoles en el torneo de Miami (Estados Unidos), segundo ATP Masters 1000 de la temporada, en la ronda de cuartos de final.

A sus 20 años, el tenista madrileño terminó la aventura en la mejor semana de su corta pero prometedora carrera, superado al cuarto intento del checo tras salvar tres bolas de partido. En su sexto torneo de esta categoría, y después de superar la fase previa, Landulce cedió ante un Lehecka que cumplió como favorito.

El checo no se dejó intimidar por la sensación de la cita en Florida, ni con la resistencia numantina que de nuevo mostró el español, quien no alcanzó a tener bola de 'break' pero fue capaz de salvar las cuatro que tuvo su rival en el primer set. Sin embargo, en el 'tie-break', mandó con claridad Lehecka.

Landulce se aferró a la pista de Miami y esquivó de nuevo bolas de rotura, para dar un paso más al resto. En el quinto juego, el madrileño tuvo la opción de romper pero Lehecka salió airoso del momento de su rival. Landulce encontró su derecha y un buen saque para llegar con confianza a los juegos decisivos, pero el checo finiquitó el trabajo terminando con la épica del joven español.

El madrileño, que venía de salvar bola de partido contra Sebastian Korda, verdugo de Carlos Alcaraz en tercer ronda, levantó tres pelotas de partido del checo, pero a la cuarta torció el gesto por ver terminada una bonita aventura que le dejó pegado al 'Top 100' del mundo y demostró su capacidad de competir al primer nivel.