Martín de la Puente pone fin a su aventura individual en Roland Garros ante Gustavo Fernández

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Martín de la Puente puso fin este miércoles a su histórica participación en el torneo de Roland Garros al caer en los cuartos de final ante el argentino Gustavo Fernández, tercer cabeza de serie, en dos sets por 6-4, 6-1.

El vigués había superado con mucha autoridad su debut en el cuadro del tenis en silla de ruedas del 'grande' parisino ante el francés Guilhem Laget (6-0, 6-0), pero no pudo ante uno de los favoritos tras un duelo donde sus mejores opciones fueron en la primera manga.

El jugador gallego comenzó bien el partido, pero no fue capaz de aprovechar sus ventajas gracias a tres 'breaks' sobre los primeros cuatro servicios de su rival. Fernández recuperó esas roturas y luego no perdonó en el momento decisivo. Con 4-4, el argentino mantuvo su servicio y presionó al español que no pudo evitar perder el parcial.

En cambio, en el segundo set, las opciones de De la Puente se diluyeron ante la mejoría del tercer cabeza de serie, que dominó con claridad la manga y logró el billete para las semifinales del torneo francés.

De todos modos, esta derrota puso fin a su andadura en el cuadro individual, pero todavía seguirá jugando en Roland Garros en dobles junto al madrileño Dani Caverzaschi. El francés Laget y el japonés Tokito Oda serán sus rivales por un puesto en las semifinales.