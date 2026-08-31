Mérida y un 'Mágico' Munar abren la cosecha española de victorias en el US Open

El tenista español Daniel Mérida durante un torneo - Christinne Muschi/Canadian Press / DPA

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dani Mérida, con mucha solvencia, y Jaume Munar, que firmó una gran remontada, firmaron este domingo las primeras victorias de la 'Armada' española en el Abierto de los Estados Unidos, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, mientras que Pablo Carreño resultó eliminado ante el checo Jiri Lehecka.

Mérida sumó su segunda victoria en un 'grande' y confirmó sus buenas sensaciones en el verano norteamericano al imponerse con mucha autoridad al húngaro Marton Fucsovics en tres mangas por 6-4, 6-4, 6-2 en hora y 45 minutos de un partido donde no concedió ninguna bola de rotura a su rival. El veterano croata Marin Cilic, campeón en 2014, o el ruso Andrey Rublev, serán sus posibles oponentes en la segunda ronda.

Mucha más sufrida fue el pase de Munar, de nuevo 'Mágico' para remontar una desventaja de dos sets a cero ante el francés Terence Altmane para batirle en cinco mangas por 6-7(5), 3-6, 6-1, 7-6(4) y 7-5 tras casi cinco horas de encuentro.

El balear supo rehacerse a la desventaja y tras un tercer set muy firme, mantuvo nervios de acero en la 'muerte súbita' del cuarto y aprovechó su oportunidad para evitar un tercer 'tie-break' para citarse en la segunda ronda con el también francés Arthur Rinderknech, cabeza de serie número 26.

Finalmente, el pleno en el arranque del 'grande' neoyorquino no se pudo completar por la eliminación de Pablo Carreño, doble semifinalista en 2017 y 2020 y que no pudo ante el checo Jiri Lehecka, decimoctavo cabeza de serie y que batió al asturiano en cuatro mangas por 6-1, 7-6(5), 4-6, 6-2. El asturiano pagó su mal inicio y el no sacar partido a dos bolas de set con 6-5 en el segundo set.