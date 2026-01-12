Milos Raonic se retira tras año y medio sin competir

Archivo - El tenista canadiense Milos Raonic, durante un partido. - AAPIMAGE / DPA - Archivo

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista canadiense Milos Raonic anunció este domingo su retirada del tenis profesional a los 35 años tras competir de manera intermitente en esta década debido a múltiples lesiones y jugar su último partido durante los Juegos Olímpicos de París.

"Ha llegado el momento, me retiro del tenis. Es un momento que sabes que llegará algún día, pero de alguna manera nunca te sientes preparado para él. Esta es la mayor preparación que tendré jamás. El tenis ha sido mi amor y mi obsesión durante la mayor parte de mi vida", explicó Raonic en un mensaje publicado en su perfil de 'X'.

Raonic, campeón por última vez en Brisbane en el año 2016, fue finalista en un 'Grand Slam' (Wimbledon 2016) y de cuatro ATP Masters 1000 (Canadá 2013, París 2014, Indian Wells 2016 y Cincinnati 2020) y llegó a ser número tres del mundo a finales de 2016.

"He sido la persona más afortunada al poder vivir y cumplir mis sueños. Tuve la oportunidad de presentarme cada día y enfocarme solo en mejorar, ver a dónde me llevaría eso, y jugar un deporte al que me introdujeron a los 8 años por pura suerte. De alguna manera, esto se convirtió en toda mi obsesión y mi infancia, y luego en mi profesión y mi vida", afirmó.