Muchova sorprende a Barty en los cuartos del Abierto de Australia

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tenista checa Karolina Muchova dio la sorpresa en los cuartos de final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, al eliminar a la número uno del mundo, la australiana Ashleigh Barty en tres sets (1-6, 6-3, 6-2), mientras que Jennifer Brady se clasificó para sus segundas semifinales de un 'grande' tras llevarse el duelo estadounidense ante Jessica Pegula (4-6, 6-2, 6-1).

Muchova, vigesimoquinta cabeza de serie en Melbourne Park, se metió por primera vez en su carrera en las semifinales de un 'Grand Slam' después de firmar una gran remontada ante la jugadora local, que no pudo repetir la penúltima ronda del año pasado aunque parecía que no tendría problemas tras un arrollador inicio.

La de Ipswich comenzó arrolladora y en apenas 25 minutos ya se había impuesto en la manga inicial por un contundente 6-1, y poco después volvía a romper por tercera ocasión para colocarse 2-0 arriba. La centroeuropea, un carrusel entonces de errores no forzados, solicitó atención médica ante ciertos mareos por el calor, y a partir de ahí el partido cambió.

Muchova comenzó a dominar y trasladó sus errores a una Barty, que aún así tuvo dos opciones de romper con 3-3, pero no las aprovechó y su rival no perdonó las suyas para quebrar en el siguiente para conseguir llevar el duelo a un tercer parcial definitivo. Ahí, la checa comenzó rompiendo y luego tuvo temple para salvar un peligroso 15-40 para encarrilar un billete a semifinales que ya no dejó escapar tras una segunda rotura.

Melbourne tendrá seguro a una finalista nueva de 'Grand Slam' ya que la centroeuropea se medirá a la estadounidense Jennifer Brady, vigesimosegunda cabeza de serie, y que jugará cinco meses después de nuevo por estar en una final de 'grande'.

Brady estuvo en la penúltima ronda del pasado Abierto de los Estados Unidos, pero fue eliminada por la japonesa Naomi Osaka, y ahora probará fortuna por segunda vez después de remontar (4-6, 6-2, 6-1) también a su compatriota Jessica Pegula, que jugaba sus primeros cuartos en un 'Grand Slam' y que no pudo contener a su rival tras ganar el primer set.