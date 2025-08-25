Muere la ex tenista Angela Mortimer-Barrett, ganadora de tres Grand Slam

MADRID, 25 Ago. (dpa/EUROPA PRESS) -

La ex tenista Angela Mortimer-Barrett, campeona del torneo de Wimbledon en la edición de 1961 y otros dos títulos de Grand Slam, ha fallecido este lunes a la edad de 93 años.

Mortimer-Barrett venció a su compatriota Christine Truman para ganar el título individual femenino de 1961 de Wimbledon, tres años después de perder su primera final contra Althea Gibson. En total, Mortimer-Barrett ganó tres títulos individuales del Grand Slam, el Roland Garros de 1955 y el Abierto de Australia en 1958. También ganó el título femenino de dobles de Wimbledon en 1955, formando pareja con Anne Shilcock.

Mortimer-Barrett se sobrepuso a la pérdida de audición al principio de su carrera y también se vio obligada a superar frecuentes batallas contra la enfermedad. Además, se convirtió en miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) en 1967, el mismo año en que se casó con el ex jugador británico y comentarista de éxito John Barrett.

La presidenta del All England Club, Deborah Jevans, dijo que les entristece "profundamente" conocer la noticia del fallecimiento de Angela Mortimer Barrett MBE, la campeona individual femenina de Wimbledon de más edad. "Angela será recordada por su determinación y extraordinaria dedicación, que la llevaron a superar importantes retos para llegar a lo más alto del tenis", añadió.

"En nombre de todos en el All England Club, ofrezco mis sinceras condolencias al marido de Angela, John; sus hijos, Michael y Sarah Jane; nietos, familia y amigos", concluyó Jevans.