Muguruza: "Estoy contenta por haber encontrado mi juego"

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se mostró "contenta" tras conseguir su clasificación para los cuartos de final del torneo de Roma, después de ganar con solvencia a la británica Johanna Konta en dos sets (6-4, 6-1), y destacó haber podido "encontrar" su juego "pese a las dificultades y el cambio de superficie" tras el tour en pista rápida.

"Fue bien, saqué bien, estuve ahí en los momentos adecuados y cayó de mi lado. Aproveché mis oportunidades y estoy contenta por la victoria. He tenido mejores sensaciones y he jugado mejor contra una rival con la que siempre hago partidos largos. Hoy he encontrado la manera un poco más inteligente de hacerme con el control", analizó Muguruza.

"Estoy contenta con el espíritu de lucha que estoy teniendo y por haber podido encontrar mi juego tras las dificultades y el cambio de superficie. Me estoy enfrentando a jugadoras muy buenas y eso está bien por que, honestamente, eso es lo que quiero...", añadió.

"Quiero jugar pronto con buenas rivales y ver a qué nivel estoy. Parece un cuadro duro pero ahora todas nos estamos sintiendo un poco raras, son muchos partidos así que cualquier jugadora es difícil.

Además, Muguruza también fue preguntada por su rival en cuartos: la bielorrusa Victoria Azarenka, que viene de hacer la final en el US Open. "No estoy sorprendida que alguien que ha digo capaz de jugar muy bien una y otra vez, pueda estar ahora a este nivel. Son unos buenos cuartos, es el tipo de partido que puedes esperar en cuartos", afirmó.

"Hay momentos en los que me encuentro un poco mejor y momentos un poco peor, con el paso de los partidos voy encontrándome mejor. Por mucho que entrenes no es lo mismo luego salir a competir y encontrar esas sensaciones y esa presión. Estoy contenta, pero no me comparo a lo del inicio del año y salgo a competir con lo que tengo ese día", finalizó.