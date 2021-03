Muguruza: "He aprendido a lidiar con las primeras rondas"

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza aseguró que se ve "más madura" en este momento de su carrera y que eso le ha ayudado a saber "lidiar con las primeras rondas" de los torneos que disputa y que anteriormente le costaban un poco más.

"Me siento más madura y noto que he aprendido a lidiar con las primeras rondas, ahora estoy más abierta para adaptarme a las nuevas condiciones y me conozco mejor. Estoy muy contenta con mi consistencia", celebró Muguruza tras el partido en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

La de Caracas se refirió a su siguiente rival, la polaca Iga Swiatek, ganadora de Roland Garros y con la que ha "entrenado varias veces". "Está jugando bien en el último año y en este viene de ganar en Adelaida así que sin duda me espero un buen partido, duro, seguro", admitió.

La doble ganadora de 'Grand Slam' también dejó claro que no piensa "mucho" en el ranking y si es "cabeza de serie o no" en los torneos. "Ahora pienso en ello un poco menos y lo miro más por ver si quedo exenta de la primera ronda en los cuadros. Lo llevo todo un poco más relajado", afirmó Muguruza.

Finalmente, la hispano-venezolana fue preguntada por si se vacunaría para los Juegos de Tokio. "Justo estaba pensando en eso el otro día. No lo sé, supongo que sí, todo va en esa dirección, pero estoy un poco a la espera", zanjó.