Muguruza inicia con trabajo la defensa del título en Monterrey

Publicado 03/04/2019 10:34:38 CET

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza comenzó con victoria la defensa de su título en el torneo de Monterrey (México), puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista dura, después de derrotar con trabajo a la rumana Elena-Gabriela Ruse en dos sets por 6-4 y 7-6(4).

En una noche incómoda por la baja temperatura, la segunda cabeza de serie no se terminó de encontrar cómodo ante una rival con condición de 'lucky loser' por la retirada de la británica Heather Watson, que debería haber sido la oponente de la de Caracas, pero que se retiró del cuadro a última hora.

La doble campeona de 'Grand Slam' no empezó nada bien el partido y permitió que la rumana, 230 del mundo, le rompiese en dos ocasiones y se situase con un amenazante 4-1. Muguruza apenas conseguía puntos, pero a partir de ahí reaccionó y cambió las tornas del partido de forma inesperada logrando cinco juegos seguidos para remontar y hacerse con el primer parcial.

El segundo comenzó más igualado, pero fue de nuevo Ruse la que consiguió romper para ponerse 4-3 arriba. La rumana no aprovechó esta ventaja ni tampoco su segundo 'break' a continuación. Con 5-4 y servicio, tuvo hasta tres bolas de set, pero no sacó partido a ninguna de ellas.

Finalmente, la hispano-venezolana volvió a igualar una manga que se llevó en la 'muerte súbita' (7/4) después de volver a pasar apuros con su último saque y salvar dos bolas de quiebre. Ahora, en la segunda ronda se medirá a la rusa Margarita Gasparyan, 75 del mundo y a la que nunca se ha enfrentado.

"Fue un partido difícil, todos son difíciles y siempre es complicado comenzar en un torneo, es normal estar nerviosa. Además hemos empezado tarde, hacía frío y Elena es una jugadora a la que no conocía y eso siempre es raro, además ella llega sin presión, sin nada que perder y ha jugado más relajadas y me ha dado más problemas. He tenido que luchar y nunca perdí la esperanza", señaló Muguruza tras el partido.

La 19 del mundo reconoció que en todos los torneos siempre tiene "presión". "Defender el título te pone entre las favoritas, pero es un privilegio llegar en esas condiciones y veremos que tal va el año", admitió.

Por otro lado, su compatriota Lara Arruabarrena se despidió en su estreno en el torneo después de caer en primera ronda ante la veterana húngara Greta Arn (7-5, 3-6, 7-5).

La vasca, número 102 del mundo, sucumbió en el primer set después de que Arn, número 403 y que en unos días cumplirá 40 años, rompiese su servicio en el undécimo juego. Sin embargo, dos roturas en la segunda manga permitieron a la española igualar la contienda.

En el errático tercer y definitivo parcial, Arruabarrena tuvo la oportunidad de cerrar el partido con 5-4 y saque, pero la húngara enlazó cuatro juegos consecutivos ganados para llevarse la victoria en algo más de dos horas.