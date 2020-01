Muguruza: "No me sentía bien, pero estoy jugando en Australia y no quedaba otra que luchar"

Publicado 21/01/2020 10:37:43 CET

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza reconoció que ha pasado unos últimos días "difíciles" para preparar su estreno en el Abierto de Australia por el proceso febril que le hizo abandonar la semana pasada en Hobart y afirmó que cuando pidió al médico en su partido ante Shelby Rogers no se sentía "bien", pero que sabía que "no quedaba otra que luchar".

"Me siento un poco mejor que en Hobart, quería jugar partidos y allí jugué con fiebre. Los últimos días aquí han sido difíciles porque no he podido prepararme como me hubiera gustado, pero he luchado para remontar y ganar", aseguró Muguruza tras el partido en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

La de Caracas confesó que cuando pidió atenció médica con 5-0 abajo en el primer set fue "un momento complicado". "No me sentía bien, pero me dije que estaba jugando el Open de Australia y no quedaba otra que luchar. He hecho una buena pretemporada, pero he tenido mala suerte al ponerme enferma", subrayó.