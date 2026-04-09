El Mutua Madrid Open lanza 'Game, Set, Madrid', un canal de emisión 24 horas en YouTube

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Mutua Madrid Open da un nuevo paso en su apuesta por la innovación y por la expansión de su universo de contenidos con el estreno de 'Game, Set, Madrid', un nuevo canal de emisión 24 horas en YouTube que reunirá, en un único espacio, una propuesta editorial propia, permanente y multiformato en torno al torneo.

Con este lanzamiento, el Mutua Madrid Open refuerza su voluntad de seguir construyendo una experiencia cada vez más completa para los aficionados, ampliando su presencia más allá de la competición en pista y consolidando una nueva forma de contar todo lo que ocurre alrededor de una de las grandes citas del calendario internacional.

"'Game, Set, Madrid' nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro estable para la comunidad del torneo, un canal vivo desde el que seguir de manera continua la actualidad, las historias, las voces y los momentos que conforman la identidad del evento", apunta el comunicado emitido por el torneo.

El nuevo canal, que emitirá 24 horas al día a través de YouTube, permitirá "centralizar y potenciar" todos los contenidos generados por el Mutua Madrid Open, articulando una oferta pensada para "acompañar al aficionado en todo momento y desde cualquier lugar". La iniciativa responde a la idea de ofrecer una ventana permanente al torneo y a todo lo que sucede a su alrededor, integrando en una misma plataforma formatos diversos, lenguajes complementarios y una narrativa continua capaz de enriquecer la experiencia del público.

A través de 'Game, Set, Madrid', los seguidores podrán acceder a una programación que aunará entrevistas, mesas de debate, la señal de las pistas de entrenamiento, la narración de partidos a través de Mutua Madrid Open Radio, partidos históricos del torneo y los distintos podcasts oficiales, entre ellos Iguales y Feli's Room, en una propuesta concebida para dar cabida tanto a la información de actualidad como a las conversaciones, el análisis, el entretenimiento y las historias más personales que deja cada edición del evento.

La incorporación de estos formatos dentro de una emisión continua responde también a una visión más ambiciosa del papel que puede desempeñar un gran evento deportivo en el ámbito de la comunicación. El Mutua Madrid Open no quiere ser solo una competición que se sigue durante unos días al año, sino también una plataforma capaz de generar contenido relevante, atractivo y reconocible, con entidad suficiente para mantener el vínculo con sus aficionados de una forma más constante, más dinámica y más cercana.