Nadal: "De la derrota también voy a hacer una normalidad y una naturalidad"

Publicado 12/05/2019 0:26:17 CET

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal aseguró que va "a hacer una normalidad y una naturalidad" de las derrotas al igual que lo ha hecho a lo largo de toda su trayectoria deportiva, en alusión a haberse quedado este sábado a las puertas de una nueva final en el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada, después de caer ante el griego Stefanos Tsitsipas por 6-4, 2-6 y 6-3.

"Este año estoy quedando cerca, pero no estoy consiguiendo ganar", dijo Nadal en rueda de prensa, sobre no haber conquistado títulos sobre tierra batida en este 2019. "Y uno debe aceptar con naturalidad cuando pierde. Igual que de la victoria he hecho una normalidad y una naturalidad, de la derrota también voy a hacer una normalidad y una naturalidad", admitió el balear.

"He luchado, he hecho cosas que no han estado mal a nivel mental y otras que no han estado bien. He entrenado bien, sobre las cinco de la tarde, y ahí la pelota botaba bastante; pero, cuando he salido a la pista, mi sensación ha cambiado y creo que se ha movido viento", analizó acerca de su encuentro ante el heleno.

"No ha sido mi mejor noche y, cuando eso ocurre, hay que perder", reconoció. "Momentos épicos son cuando se remonta, no cuando casi se remonta. Esa es la realidad y, dicho esto, yo tenía que intentarlo hasta el final", agregó Nadal tras despedirse de la Caja Mágica en semifinales.

"No hay que darle muchísimas más vueltas. Tenía claro lo que tenía que hacer, pero simplemente no he sido capaz de hacerlo esta noche. Lo que esta derrota supone es no estar mañana delante de toda esta gente, que lo que me da es difícil de describir", indicó sobre el público madrileño.

Respecto a su futuro, con menos torneos en su calendario, se mostró honesto. "Lo que tengo que hacer es estar sano y jugar bien. Si consigo eso el año que viene, bien. En lo que respecta a este año, me quedan dos torneos y vamos a calcular a cuan alto puedo llegar", concluyó.