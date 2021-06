Nadal: "Estoy triste por la derrota pero no hay que dramatizar"

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal reconoció su tristeza por la derrota ante Novak Djokovic en las semifinales de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, pero aseguró que tampoco hay que "dramatizar" tras caer en cuatro sets (3-6, 6-3, 7-6(4), 6-2) este viernes.

"Estoy triste, pero no hay que dramatizar. Me siento bien, no soy una persona de celebraciones cuando se gana, ni de dramas cuando se pierde. Estoy preparado para aceptar la victoria y la derrota; aunque es un torneo muy importante para mí, soy consciente de que no se puede ganar 15 ó 16 veces. Volveré con ilusión", dijo Nadal en la rueda de prensa posterior al choque.

El balear admitió que este viernes le faltó "un pelín" para poder llevarse el triunfo. "No ha sido un desastre de partido, pero he jugado contra uno de los mejores de la historia y me ha faltado un extra de calidad en mi bola", aseguró Nadal.

Además, el número 3 del mundo dijo que "quitando el comienzo, el partido ha sido muy igualado". "No he sido capaz de marcar diferencias, mi bola no hacía daño. Al principio él cometía errores, pero luego ha estado muy fino, ha jugado largo. Es mérito suyo, hay que felicitarle", añadió sobre 'Nole', que peleará en la final contra el griego Stefanos Tsitsipas.

"He dado todo lo que tenía, física y mentalmente, pero no pudo ser. No es excusa que las condiciones fueran más lentas por ser de noche... El que se adapta mejor merece ganar y él lo ha merecido (...) No fui capaz de jugar para sacarle de su posición", reconoció el de Manacor.

Por último, Nadal no tuvo reparos en asegurar que "objetivo no cumplido" al no haber conquistado un nuevo Roland Garros. "Es una derrota importante pero hay que mirar para adelante", sentenció el 13 veces campeón en París.