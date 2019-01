Nadal: "Hubiera firmado estar en cuartos jugando fatal antes del torneo"

Publicado 20/01/2019 11:41:21 CET

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal, número dos del mundo, ha asegurado que a principios de año hubiera "firmado" jugar "fatal" en el Abierto de Australia y alcanzar los cuartos de final, algo que ha logrado este domingo ante el checo Tomas Berdych (6-0, 6-1, 7-6(4)), y ha afirmando que esta victoria le da "confianza" para seguir y afrontar el duelo "exigente" ante el joven estadounidense Frances Tiafoe.

"Si me hubieras preguntado antes del torneo, ¿firmas estar en cuartos de final y estar jugando fatal? Hubiese dicho sí, evidentemente, porque cuando estás en cuartos de final ya esperas dar esa mejora en ese momento. Estoy en cuartos de final, además de una manera positiva, haciendo muchas cosas bien y eso me da confianza de cara al futuro y también energía positiva para seguir trabajando, más allá de lo que pueda pasar", señaló en la rueda de prensa posterior al partido.

Además, el balear aseguró que el año "está empezando bien" y que espera estar "preparado para seguir compitiendo bien". "Estoy en cuartos de final, que para mí antes de empezar el torneo sin haber competido ni una sola vez desde el US Open, ya es una gran noticia", confesó, recordando las molestias en el muslo izquierdo que le hicieron retirarse del cuadro final del torneo de Brisbane (Australia).

Por otra parte, reconoció que se sintió muy bien en el choque ante Berdych. "Si digo que no me he encontrado bien ganando a Berdych 6-0, 6-1 sería un arrogante de primera categoría. No me considero tan bueno como para decir que no, habiendo ganado un partido así ante un rival como él", apuntó.

Y es que el checo era "un rival de exigencia alta" y uno de los más "peligrosos" dentro del circuito. "Él venía de jugar bien, ganando buenos partidos aquí y también en Doha. Lo normal era un partido complicado como ha sido en el tercer set. He hecho muchas cosas bien y el resultado es muy bueno, todo lo que pueda añadir de negativo creo que sería faltar el respeto al rival", manifestó.

"He superado algún momento complicado en el tercer set, como un punto de set en contra también y esto son momentos por los que uno tiene que ir pasando. Hoy lo he superado y es algo que me da confianza. En general, no puedo decir nada más que estoy satisfecho con la manera en la que he jugado porque lo he hecho bastante bien, continuó.

Ahora, le espera un rival "exigente", el estadounidense Frances Tiafoe, que eliminó al búlgaro Grigor Dimitrov. "Es completo. Es rápido, saca bien, tiene una derecha muy rápida, es muy dinámico y agresivo. Es peligroso. Está en cuartos de final, ganando grandes partidos durante el torneo. Será duro", concluyó.