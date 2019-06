Nadal: "Intento valorar estas cosas, hace no mucho estaba en una situación complicada"

Publicado 04/06/2019 19:33:39 CET

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que ha hecho un partido "sólido" ante el japonés Kei Nishikori (6-1, 6-1, 6-3) para avanzar a semifinales de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, y ha afirmado que intenta "valorar" estos logros, ya que hace "no mucho" estaba en una situación "mucho más complicada".

"Después de todo lo conseguido, a veces parece que se deja de valorar; yo intento valorar estas cosas porque no hace mucho estábamos en una situación mucho más complicada y ahora estamos en una perspectiva distinta. Estoy feliz", señaló a los micrófonos de Eurosport tras el duelo en la Philippe Chatrier.

Además, el balear se mostró satisfecho de haber podido terminar el encuentro este martes después de que la lluvia obligase a detenerlo durante una hora. "He hecho un partido correcto, sólido, he hecho lo que tenía que hacer. Este torneo es particular, hoy hacía también mucho viento al principio del partido, con situaciones complicadas. Después se ha vuelto de noche; con el 4-1, no veía la bola, literalmente. Nos hemos parado por un rato y por suerte hemos podido terminar hoy", indicó.

"Estoy contento, satisfecho de estar en semifinales, para mí es muy importante, significa mucho. Ahora dos días de descanso para entrenar y para empezar a prepararlo, porque va a ser una semifinal difícil", continuó.

Sobre los dos días de descanso antes de las semifinales con Roger Federer, el de Manacor opinó que en esta ocasión no eran "necesarios", pero que le vendrán bien para "disfrutar" en París. "No es nada nuevo tener dos días, algunas veces ya ha ocurrido así. Si vienes jugando partidos muy largos puede ser muy bueno, pero así como he llegado yo a semifinales, quizá no es necesario. Son dos días más para disfrutar de esta ciudad y de estar semifinales de este torneo, es difícil llegar hasta aquí", subrayó.

Por último, Nadal reveló qué hizo durante la hora de parón por la lluvia. "Lo que he hecho ha sido darme ducha, quitarme y volver a ponerme los vendajes del tobillo y de las manos, ir al gimnasio a calentar otra vez, hacer todas mis rutinas de rodilla para preparar el partido e intentar listo para el comienzo", concluyó.