Nadal: "No se puede criticar la confianza que ha puesto Piqué en la nueva Copa Davis"

03/05/2019

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS)

El tenista español Rafa Nadal ha pedido una "oportunidad" para la nueva Copa Davis, que se disputará del 18 al 24 de noviembre en Madrid y que organiza la ITF junto la empresa presidida por Gerard Piqué Kosmos Tennis, y ha asegurado que no se puede "criticar" sin haberla vivido, y ha destacado que gracias a los "problemas" que ha sufrido en su carrera ha sabido "disfrutar" más las "cosas positivas".

"El tenis es un deporte complejo. A nivel de negocio, es una fuente de ingresos muy importante para los países. Que la confianza en nuestro deporte venga de un futbolista como es Gerard -Piqué-, con un grupo inversor muy fuerte detrás, no se puede criticar", manifestó en un acto en el que celebraba su década de unión con MAPFRE como embajador de la marca.

A pesar de todo, considera que la Federación Internacional de Tenis (ITF) debería estar "más presente" en todas esas evoluciones, ya que "desde los sectores más críticos es más difícil ir en contra de la Federación que de un compañía externa". "Este ha sido el único problema de gente que no ha sabido ver en esta evolución la parte positiva", indicó.

Por ello, el balear considera que para criticar los cambios primero hay que "vivirlos". "A mí no me gusta toda esta gente que ha criticado la nueva competición, hay que vivirla. Cuando algo no funciona, hay que cambiarlo. Creo que la Copa Davis tenía cosas muy buenas, pero también tenía una cosa mala. Es una cosa que no han sabido hacer desde la Federación Internacional, que es adaptarse a los nuevos tiempos y evolucionar una competición histórica, muy bonita, y muy importante", declaró.

Así, por culpa de que no haber hecho "pequeños retoques", ahora se ha tenido que hacer "un cambio drástico". "Cuando se hacen cambios drásticos, te quedas en 'shock'. Lo único que pido es que se le dé una oportunidad, vamos a apoyar esta evolución. Lo otro funcionaba a medias; si no funciona, tendremos tiempo. Hay que dar las gracias a gente de fuera que quiere invertir y confía en nuestro deporte. Esperemos que las cosas sean un éxito, además es aquí en Madrid, hay que estar contentos. Vamos a ver si conseguimos que esta competición sea una referencia mundial", deseó.

"GRACIAS A LOS PROBLEMAS, HE DISFRUTADO MÁS LAS COSAS POSITIVAS"

En una extensa entrevista, el manacorí incidió en la importancia del "talento" en el deporte profesional. "El mito del físico, la cabeza, está muy bien, pero si la pelota no va fuerte y no va cerca de la línea no llega uno a ganar 'Grand Slams' ni a estar en el 'Top 20' mundial. Se quieren ensalzar otros valores que son muy positivos, que dan un plus, pero uno no puede perder de vista la realidad", señaló.

"Hay mucha gente que se esfuerza mucho, que trabaja, y mentalmente son más fuertes de lo que soy yo... He podido aprovechar el talento que me ha dado la Madre Naturaleza, porque para conseguir las cosas que consiguen Messi, Cristiano, los grandes deportistas del mundo, tiene que haber algo de talento innato y la capacidad de poder desarrollarlo con el trabajo y la disciplina diaria", continuó.

Además, Nadal reconoció que no considera que haya hecho grandes sacrificios para poder jugar al tenis a nivel profesional. "Cuando uno hace lo que le gusta, no se puede considerar un sacrificio. He tenido la suerte de hacer de los que era un hobby de pequeño, mi trabajo, y si encima puedo decir que he sido un destacado en eso solo puedo dar gracias a la vida. También estoy contento de ser un tenista que ha vivido; he salido menos que mis amigos de fiesta, pero también he salido, juego al golf... He tenido una vida normal, haciendo las cosas que hacen los jóvenes, pero menos veces que ellos. No creo que me haya perdido nada de mi infancia ni de mi juventud por haber querido ser tenista", confesó.

También destacó que los malos momentos, sobre todo en forma de lesiones, le han hecho ser mejor. "Es importante aceptar las adversidades de la vida; yo he tenido más problemas que la mayoría a nivel físico, pero dentro de esos parones he tenido una cosa positiva: siempre que he vuelto he tenido la capacidad de valorar las cosas buenas que han ido sucediendo. Gracias a esos problemas he disfrutado más las cosas positivas", apuntó.

"La mayor victoria es volver a casa teniendo la satisfacción personal de haber hecho lo que uno ha podido. He perdido finales de 'Grand Slam' que han durado cinco horas y me quedo destrozado, pero cuando llego a casa pienso que el otro ha sido mejor que yo. Mi gran decepción es si soy capaz de dar lo máximo a nivel mental", incidió.

Por último, Nadal habló de las futuras referencias del tenis español. "Hemos tenido 25-30 años encadenando generación tras generación, y después de la mía han salido muchos menos, es una realidad. Está Alcaraz, Jaume Munar, y tenemos que trabajar en los nuevos talentos. El deporte no se puede convertir en un negocio, es algo que se trabaja", concluyó.