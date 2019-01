Nadal: "No se puede decir que estoy jugando mejor que nunca"

Publicado 24/01/2019 16:27:18 CET

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal se mostró satisfecho por haber pasado a la final del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, tras arrollar al griego Stefanos Tsitsipas, aunque no cree que esté "jugando mejor que nunca" y que lo único que intenta es "adaptar" su tenis "a los nuevos tiempos" y a su "edad".

"Siempre he dicho lo mismo, no puedo comparar el resto de mi carrera con la actualidad. Jugué bien y estoy haciendo muchas cosas bien, y los resultados dicen que durante mi carrera he hecho muchas cosas muy bien. No podemos decir ahora que estoy jugando mejor que nunca", señaló Nadal en rueda de prensa.

El balear tiene claro que ha ido modificando su juego. "Tengo que adaptar mi juego a los nuevos tiempos y a mi edad, eso es todo, y es lo que he hecho durante toda mi carrera, intentar adaptar mi tenis a las circunstancias que he atravesado. Esa es la única razón por la que en este momento estoy compitiendo a un alto nivel", remarcó.

Además, descartó que fuese más agresivo de lo habitual. "Fui agresivo porque estoy jugando bien, pero no es nada nuevo que lo sea", advirtió. "El problema conmigo es que como he tenido tanto éxito en tierra la gente probablemente cree que no lo soy y creo que esa gente está completamente equivocada", añadió.

"Por supuesto, no hago saque y volea y no golpeo ganadores en cada pelota, pero juego todos mis tiros con un objetivo y puedo hacer un poco más de daño que antes porque en este torneo estoy sirviendo muy bien. No puedo jugar como Roger (Federer) cuando no tengo su servicio", subrayó el manacorí.

Nadal también dejó un mensaje de apoyo a Stefano Tsitsipas, que estaba 'tocado' tras la dura derrota. "Es parte del juego. A veces ganas, a veces pierdes, yo perdí bastantes veces para saber esto y todo el mundo necesita pasar por esa experiencia porque cada semana solo hay un ganador, y del resto, todos pierden", recordó.

"Es normal que cuando pierdes estés un poco bajo, pero es joven y ha jugado un gran torneo y lo tiene todo para convertirse en un campeón. Creo que no tiene muchas razones para estar hundido cuando ha empezado la temporada sí, creo", agregó el número dos del mundo.

"Jugué bien, sólido con mi servicio, agresivo, y probablemente mi revés fue mejor hoy que en los anteriores días y eso es importante para mí porque mi 'drive' está funcionando fantástico durante esta semana y media, pero el revés ha ido mejorando durante el torneo", señaló el balear.

Finalmente, de cara a su posible rival en la final, que saldrá del ganador del duelo de este viernes entre Novak Djokovic y Lucas Pouille, no escondió que el serbio "es el favorito". "Ha estado en esta situación muchas veces y para Lucas es la primera vez, pero es un partido de tenis y todo pude pasar", sentenció, sin darle más importancia a tener un día más de descanso. "Con el tiempo que he estado en pista, realmente no me importa", zanjó.